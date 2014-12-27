台湾债市：补交易时段零成交，元旦前不脱低量整理走势

* 美债缺乏变化，台债补交易时段零成交 * 交易商处休假模式，期待来年再战 * 下周103/15区间料在1.08-1.11% 路透台北12月26日 - 台湾债市于周六补交易时段处在 休假模式，盘面主流券零成交。交易员表示，昨晚美债交易 清淡，行情缺乏变化，因此今日台债交易商也没有交易意愿 。 交易员表示，下周仅有三个交易日，除非交易商有为年 底作价需求，一般以退场观望为主，台债料以低量狭幅整理 格局向2014年告别。 〞(交易员)有来、(市场)有开，但没成交。〞一位证 券商交易人士说。 交易员认为，台债交投恐要等到元旦假期后才会稍稍热 络，届时盘面主流券将视当时发行前交易为短或长券，轮流 以五年或10年券担纲，但若以波动度来看，10年券应该会大 些。 交易商预估，下周五年期公债103/15期殖利率区间料在 1.08-1.11%，10年期公债103/13期殖利率则料在1.59-1.62% 。 美国公债价格周五从本周稍早跌势中反弹，交投非常清 淡。由于预计美国将在未来几个月内升息，收益率曲线降至 六年半最平水准。 下周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 12/29(一)：美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指 数、美国达拉斯联储制造业指数、韩国11月工业生产和服务 业产出； 12/30(二)：美国10月CaseShiller 20个城市房价指数 、美国消费者信心指数、韩国消费者物价指数(CPI)； 12/31(三)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国成 屋待完成销售指数、中国12月滙丰制造业PMI终值、台湾央 行标售364天期定存单； 1/1(四)：韩国进出口数据、台湾金融市场休市； 1/2(五)：欧元区12月Markit制造业PMI终值、美国12月 Markit制造业PMI终值、美国11月建筑支出和12月ISM制造业 PMI、台湾金融市场休市。 30 103/16 没有成交 20 103/14 没有成交 10 103/13 没有成交 5 103/15 没有成交 3 104/1 没有成交 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校)