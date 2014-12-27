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亚洲 | 2014年 12月 27日 星期六 14:27 BJT

台湾债市：补交易时段零成交，元旦前不脱低量整理走势

* 美债缺乏变化，台债补交易时段零成交
    * 交易商处休假模式，期待来年再战
    * 下周103/15区间料在1.08-1.11%

    路透台北12月26日 - 台湾债市于周六补交易时段处在
休假模式，盘面主流券零成交。交易员表示，昨晚美债交易
清淡，行情缺乏变化，因此今日台债交易商也没有交易意愿
。
    
    交易员表示，下周仅有三个交易日，除非交易商有为年
底作价需求，一般以退场观望为主，台债料以低量狭幅整理
格局向2014年告别。
    
     〞(交易员)有来、(市场)有开，但没成交。〞一位证
券商交易人士说。
    
    交易员认为，台债交投恐要等到元旦假期后才会稍稍热
络，届时盘面主流券将视当时发行前交易为短或长券，轮流
以五年或10年券担纲，但若以波动度来看，10年券应该会大
些。
        
    交易商预估，下周五年期公债103/15期殖利率区间料在
1.08-1.11%，10年期公债103/13期殖利率则料在1.59-1.62%
。
    
    美国公债价格周五从本周稍早跌势中反弹，交投非常清
淡。由于预计美国将在未来几个月内升息，收益率曲线降至
六年半最平水准。    

    下周全球/台湾重要经济事件与数据包括： 
    12/29(一)：美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指
数、美国达拉斯联储制造业指数、韩国11月工业生产和服务
业产出；
    12/30(二)：美国10月CaseShiller 20个城市房价指数
、美国消费者信心指数、韩国消费者物价指数(CPI)；
    12/31(三)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国成
屋待完成销售指数、中国12月滙丰制造业PMI终值、台湾央
行标售364天期定存单；
    1/1(四)：韩国进出口数据、台湾金融市场休市；
    1/2(五)：欧元区12月Markit制造业PMI终值、美国12月
Markit制造业PMI终值、美国11月建筑支出和12月ISM制造业
PMI、台湾金融市场休市。 
    
         30      103/16                     没有成交
         20      103/14                     没有成交
         10      103/13                     没有成交
          5      103/15                     没有成交
          3       104/1                     没有成交
          2       103/1                     没有成交
 (完)              

 (记者 董永年; 审校)
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