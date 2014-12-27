台湾股市：小涨续攀三周高位，待外资回笼有望震荡盘坚

路透台北12月27日 - 台湾股市周六小幅收涨，续攀三周高位，周线收高218.98点、2.43%。分析师称，今日全球仅有台湾市场开市，交投明显淡净，加权指数亦在平盘附近震荡整理，下周待外资归队料将带动指数盘坚，有望挑战前波盘中高位。

台湾加权股价指数 收涨0.05%或4.43点，报9,218.50点，此前收盘高点为12月4日的9,225.11点；今日成交初值 为392.09亿台币，上交易日修正后为570.82亿。

展望下周，兆丰投顾一位不愿具名分析师指出，目前大盘指数已经成功越过半年线9,130点，下周仅有三个交易日即临元旦假期，随着外资陆续回笼，将引领指数缓步盘坚，暂估下周指数区间在9,130-9,300点震荡整理，并有机会挑战前波盘中高位9,251点。

〞今天独家开市，量缩得可怜。〞他说。

此外，德盛台湾大坝基金经理人锺兆阳表示，近期台股狭幅震荡，主要是缺乏量能上攻，而观察台股基本面无虞及大户条款递延三年等正向因子，预期待耶诞假期结束，外资归队后，有机会为台股注入上涨动能。