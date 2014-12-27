中国经济：今年社会消费品零售总额预计增长12%左右--商务部长

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透上海12月27日 - 中国商务部部长高虎城周六表示，预计今年全年社会消费品零售总额增长12%左右，消费成为拉动经济增长的第一驱动力。
商务部网站新闻稿引述他并预计，今年中国货物进出口总额增长3.5%左右，继续保持全球第一货物贸易大国地位，国际市场份额明显提升，服务贸易增长10%以上，服务外包增长25%左右。
此外，实际利用外资1,200亿美元左右，利用外资规模连续23年保持发展中国家首位。非金融类对外直接投资突破千亿美元，全口径对外直接投资达到1,200亿美元左右，即将迎来双向投资的首次平衡。
此前数据显示，1-11月，中国社会消费品零售总额同比增长12%；同期实际使用外资(FDI)1,062.4亿美元，同比增0.7%；对外非金融类直接投资898亿美元，同比增长11.9%。
1-11月中国进出口则同比增长3.4%，远低于年初制定的7.5%全年外贸增长目标。作为拉动中国经济增长的“三驾马车”之一，外贸全年目标实现无望，亦进一步凸显中国经济稳增长压力不减，政策宽松预期料将延续。 (完)
参看详情，请点选中国商务部网站：here (发稿 张喜良; 审校 杨淑祯)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。