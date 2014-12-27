中国经济：今年社会消费品零售总额预计增长12%左右--商务部长

商务部网站新闻稿引述他并预计，今年中国货物进出口总额增长3.5%左右，继续保持全球第一货物贸易大国地位，国际市场份额明显提升，服务贸易增长10%以上，服务外包增长25%左右。

1-11月中国进出口则同比增长3.4%，远低于年初制定的7.5%全年外贸增长目标。作为拉动中国经济增长的“三驾马车”之一，外贸全年目标实现无望，亦进一步凸显中国经济稳增长压力不减，政策宽松预期料将延续。 (完)