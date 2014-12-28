重温稿-中国央行：当前货币政策适度，流动性管理重要性上升--研究局长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月27日 - 中国央行研究局局长陆磊表示，考虑到结构性因素的影响，当前的货币政策属于适度。与此同时，货币流动性管理的重要性正在上升，因此政策制定者为金融业营造适度的流动性，将是未来一段时间内重要的经济现象。
证券时报周六引述他昨日在北京出席活动时并称，明年在降低社会整体筹资成本方面，仍会看到相关政策的出台；而与政策调整相配套的，会是金融行业相关产品和服务的创新。
对于货币政策的适度性，陆磊解释称，当前外汇占款的增长率正在下降，但与此同时，央行通过创设SLO(短期流动性调节工具)、SLF(常备借贷便利)、MLF(中期借贷便利)等新型货币政策工具增加基础货币投放，这恰恰与外汇占款的下降形成了精准的关系。
“所以，从上述结构性角度看，基础货币的投放仍然保持两位数的增长，整个货币政策应该说是适度的。”他说。
不过，针对今年决策层致力于解决实体经济融资难、融资贵问题，陆磊认为，实体经济筹资成本高与金融业自身的融资综合成本高存在一定的关联性。
“一方面，我们看到实体经济融资难、融资贵；另一方面，我们又看到大量银行的经营结构中，表外筹资的成本也较高。这两个问题就是一个硬币的正反面，即资金来源的成本相对较高，资金运用的价格就降不下去。”他称。
中国央行11月22日时隔逾两年后重启不对称降息，将一年期存款和贷款基准利率分别下调25和40个基点，并扩大存款利率浮动上限。此举旨在更有效降低融资成本提振经济，新的降息周期料由此开启。 （完） (发稿 张喜良; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申