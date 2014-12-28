重温稿-中国经济：今年社会消费品零售总额预计增长12%左右--商务部长

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海12月27日 - 中国商务部部长高虎城周六表示，预计今年全年社会消费品零售总额增长12%左右，消费成为拉动经济增长的第一驱动力。
商务部网站新闻稿引述他并预计，今年中国货物进出口总额增长3.5%左右，继续保持全球第一货物贸易大国地位，国际市场份额明显提升，服务贸易增长10%以上，服务外包增长25%左右。
此外，实际利用外资1,200亿美元左右，利用外资规模连续23年保持发展中国家首位。非金融类对外直接投资突破千亿美元，全口径对外直接投资达到1,200亿美元左右，即将迎来双向投资的首次平衡。
此前数据显示，1-11月，中国社会消费品零售总额同比增长12%；同期实际使用外资(FDI)1,062.4亿美元，同比增0.7%；对外非金融类直接投资898亿美元，同比增长11.9%。
1-11月中国进出口则同比增长3.4%，远低于年初制定的7.5%全年外贸增长目标。作为拉动中国经济增长的“三驾马车”之一，外贸全年目标实现无望，亦进一步凸显中国经济稳增长压力不减，政策宽松预期料将延续。 (完)
参看详情，请点选中国商务部网站：here (发稿 张喜良; 审校 杨淑祯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申