重温稿-《台湾利率预测》1月短票利率料0.61-0.72%，下半旬农历年关因素或发酵

* 1月短票利率区间料在0.61-0.72%

* 12月的年底高位在月初将快速滑落

* 农历年关因素有机会自1月下半旬起发酵

路透台北12月27日 - 路透周六访谈六家金融机构预估，台湾1月提存期30天自保短票利率区间料在0.61-0.72%。12月底跨年短票利率高位跳升，但成交比重不高，让市场对1月利率预期较为分歧。整体而言，利率在1月初仍有机会往0.60-0.61%靠拢，但月底的高位利率预估难度高，料较12月高位有所下滑。

交易人士指出，1月提存期夹在新历年及2月的旧历年资金调度高峰之间，颇为尴尬。但一般预期资金的紧俏因素较12月有所放松，不过1月中旬起的30天期短票到期日因已近2月农历年关前的资金需求高峰，届时银行是否提高跨过年关的买票利率成为变数，高位预估仍有机会往0.72-0.75%趋近。

〞1月不会像12月的利率这么夸张，但是接近月底还是有拉高的机会。〞一位大型银行交易员说。

据路透资料显示，目前12月的30天内自保票成交利率高位0.87%已创下今年以来的新高，较9月第三季季底的高位利率约0.75%再升12基点。

本次调查的低位利率在0.60%，高位在0.75%，高低位相差15基点。

另一票券商交易员指出，民间企业加发年终奖金等资金需求主要落在2月，1月份没有太大资金支出，票券商可寻求法人资金挹注，减少与银行间的高位利率承作，预估能压抑1月短票利率的走高。

1月提存期的宽松因素包括：约4.4兆(万亿)台币的央行存单到期、公债还本付息约 943.8亿台币。

紧缩因素方面，1月提存期财政部将发行两期公债，总额预定为750亿台币；并将发行三期国库券，预定金额850亿台币。此外央行还将例行标售一年/两年期定存单，共1,400亿台币，总计将锁住3,000亿台币的流动性。

以下为各金融机构对1月提存期的30天自保短票利率预测：

金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)

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大型票券商一 0.60 0.68

大型银行一 0.60 0.70

大型银行二 0.60 0.75

中型银行 0.62 0.72

大型票券商二 0.62 0.75

大型票券商三 0.65 0.72

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