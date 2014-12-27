两岸金融：台湾华南金称上海分行下月开业，登陆第二阶段考虑升格子行

* 上海分行下月开业，登陆第二阶段考虑升格子行

* 人民币存款约百亿元，一年贡献获利约10亿台币

* 台湾升息与否主要考量美国升息时点

路透台北12月27日 - 台湾官民共治金控--华南金控周六称，旗下银行第二家大陆分行--上海分行将于下月20日开业，第三家分行--福州分行最快也将于4月中旬开业；待三家大陆分行开业后，第二阶段将考虑成立第四家分行或是挑选一家升格子行。

华南金控董事长刘灯成在新总行大楼落成乔迁活动后受访时并指出，旗下银行目前约吸收人民币存款约百亿元，受到人民币升值预期趋缓、去化管道有限及大陆曝险额度限制等因素影响，存款吸收增幅减缓。

“以往台湾会比美国升息慢一季或两季。”身为央行理事的他并称。

他表示，台湾升息与否考量台湾经济、物价及美国经济复苏情况，而台湾经济明年持续成长，资金面就不是这么重要，主要还是要观察美国经济表现，毕竟美国景气攸关台湾进/出口商获利。

海外布局方面，他指出，东南亚考虑至缅甸及柬埔寨扩点，东北亚除了大陆扩点外，也评估至东京设立分行。

人民币存款部分，华南银行总经理杨丰彦补充说明，目前百亿人民币存款主要转存中银台北分行及台商放款，为银行每个月获利贡献7,000-8,000万台币，一年获利贡献则达10亿台币。