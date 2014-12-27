台湾汇市：台币量缩横盘整理，下周关注年底出口商抛汇动能

汇银人士指出，下周仅有三个交易日就逢元旦假期，预期外商回笼资金有限，市场关注年底前出口商抛汇卖需量能，或将缓和短线台币趋贬态势，下周台币实质交易区间暂看在31.650-31.850。

交易员亦称，台币自9月以来的大波段贬幅已深，市场预期若要贬破近期31.88附近的支撑区须有进一步利空带动，然一旦跌破31.9关口，或将启动另一波贬势。