台湾汇市：台币量缩横盘整理，下周关注年底出口商抛汇动能

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差上涨，因需求旺盛
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
* 台币量缩横盘整理
* 关注年底出口商抛汇量能
* 下周主交投暂看31.65-31.85
路透台北12月27日 - 台币兑美元 周六量缩横盘整理，周线收低0.87%。交易员表示，今日全球仅有台湾独家开市，对他国汇率暂难抛补，令交投非常清淡，场上仅见进/出口商零星交易，短线台币实质交易料续处31.700附近窄幅波动。
汇银人士指出，下周仅有三个交易日就逢元旦假期，预期外商回笼资金有限，市场关注年底前出口商抛汇卖需量能，或将缓和短线台币趋贬态势，下周台币实质交易区间暂看在31.650-31.850。
〞下周出口商会多一点，但之前贬值过程卖了很多(美元)，下周出口商卖压应该不会多太多。〞一位本地官股银行交易员说。
交易员亦称，台币自9月以来的大波段贬幅已深，市场预期若要贬破近期31.88附近的支撑区须有进一步利空带动，然一旦跌破31.9关口，或将启动另一波贬势。
今日台币主要交易区间在31.705-31.729，上日交易区间在31.654-31.740。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度与上日尾盘相同；一个月远汇报价 尾盘在31.682/31.707左右，上日纽约盘收在31.682。
台湾股市周六小幅收涨，续攀三周高位，周线收高2.43%。证交所资料显示，外资及陆资在台股卖超2.68亿台币，中止先前连续六个交易日买超共计211.51亿台币。
下周全球重要经济事件与数据包括：
12/29(一)：美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数、美国达拉斯联储制造业指数、韩国11月工业生产和服务业产出；
12/30(二)：美国10月CaseShiller20个城市房价指数、美国消费者信心指数、韩国消费者物价指数；
12/31(三)：美国芝加哥采购经理人指数(PMI)、美国成屋待完成销售指数、中国12月滙丰制造业PMI终值、台湾央行标售364天期定存单；
1/1(四)：韩国进出口数据、台湾金融市场休市；
1/2(五)：欧元区12月Markit制造业PMI终值、美国12月Markit制造业PMI终值、美国11月建筑支出和12月ISM制造业PMI、台湾金融市场休市。
环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.750 31.750 31.705-31.759 31.755 1.11 7.00
元太外汇经纪公司 31.750 31.750 31.705-31.758 31.755 0.46 2.74
无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
美元/台币一个月期 -0.025/-0.010 -0.025/-0.010 美元/台币六个月期 -0.100/-0.065 -0.100/-0.065 (完)
在普氏窗口交易中，永顺油品(Winson Oil)交投热络，交易商称，在成交的105万桶含硫500ppm柴油中，该公司买入75万桶。
路透新加坡4月19日 - 亚洲6月上半月石脑油价格周三较7月上半月价格高出6.25美元/吨，前一日则为高出6美元，因基本面依旧强劲。
路透香港4月19日 - 中国最大非寿险企业--中国人民保险集团股份有限公司周三宣布，委任缪建民为副董事长兼总裁，任期三年。