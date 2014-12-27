台湾债市：松绑国际债券交易规范，明年积极推动次级市场--柜买中心

路透台北12月27日 - 台湾柜台买卖中心周六表示，为发展国际债券次级市场，将松绑国际债券交易制度规范，包括延长交易时间、放宽给付结算期限及简化交易、交割单据，并自即日起实施；同时明年将积极推动次级市场活络。

柜买中心新闻稿称，考量证券商与客户买卖国际债券及外国债券的实务需求，以及增加证券商的交易弹性，增订证券商已订定延长营业处所交易时间有关内部作业办法者，得延长其交易时间，惟应将其延长交易时间于证券商营业处所或网站公告，以免影响客户权益。

柜买中心表示，考量交易对象若为境外专业投资机构，其所在地国对国际债券交易相关单据的要求与给付结算作业等规定可能与台湾现行规范不同，因此增订证券商与境外专业投资机构交易国际债券时，得依国际市场惯例办理款券收付、留存交易与给付结算纪录，以扩大国际债券市场的外资参与。