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亚洲 | 2014年 12月 28日 星期日 14:17 BJT

一架印尼飞往新加坡的客机失联

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达12月28日 - 印尼媒体引述印尼交通部官员的话称，周日亚洲航空（AirAsia） 一架从印尼泗水飞往新加坡的航班失联。 印尼交通部官员Hadi Mustofa称，QZ8501航班于当地时间6:17（北京时间7:17）与雅加达的空中交通管制塔台失去联络。 印尼交通部另一官员称，这架空客320-200飞机上有155名乘客和机组人员。 Mustofa称，飞机失联前曾要求改变航线。 该航班本应于新加坡当地时间8:30（北京时间8:30）抵达新加坡。新加坡机场网站上显示该航班状态为“延误”。（完） 编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
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