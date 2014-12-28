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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月26日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 38.61 +0.72 +1.90 643697

搜狐 52.39 +0.59 +1.14 219561

网易 101.60 +0.29 +0.29 247357

百度 234.88 +3.90 +1.69 1619303

台湾

台湾积体电路 22.31 -0.04 -0.18 653588

联电 2.29 -0.03 -1.29 179266

日月光 6.21 -0.06 -0.96 149840

硅品精密 7.65 +0.00 +0.00 91558

和信超媒体 0.92 +0.00 +0.29 79288

友达 5.30 -0.12 -2.21 197908

中华电信 29.43 +0.10 +0.34 26951

台湾国际航电 53.81 -0.05 -0.09 535126

香港

中国移动 59.52 +0.37 +0.63 225011

中国联通 13.71 +0.18 +1.33 62995

中国电信 60.26 +1.58 +2.69 12590

中芯国际 4.73 -0.01 -0.21 13564

电讯盈科 6.82 +0.07 +1.09 2398

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 孙茉莉; 审校 龚芳)
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