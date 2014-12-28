《美国上市公司业绩公布日程表》--12月29日至2015年1月5日

专栏节选：新科技大跃进，亮点企业在哪里？--今周刊「老谢开讲」
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月4日出版的当期「老谢开讲」专栏) 美国总统川普执政百日，他特别到宾州大秀他的政绩，虽然川普表示他是美国历任总统就职百日做得最好的总统，但美国主流媒体对他仍然有很多针砭，然而，有一项铁的事实，川普就职美国股市市值增加一兆美元，其中，美国高科技巨擘是最大受益者。
汤森路透12月26日 - 12月29日至2015年1月5日暂无标准普尔500企业 公布业绩报告。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 王颖；审校 张涛)
(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月4日出版的当期「老谢开讲」专栏) 美国总统川普执政百日，他特别到宾州大秀他的政绩，虽然川普表示他是美国历任总统就职百日做得最好的总统，但美国主流媒体对他仍然有很多针砭，然而，有一项铁的事实，川普就职美国股市市值增加一兆美元，其中，美国高科技巨擘是最大受益者。
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/5 1620 外汇存底 4月底 -- 4,375.26亿美元 *5/5 0830 消费者物价指 4月 +0.40% +0.18% 数(CPI) * 5月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 *5/8 1600 出口 4月 +9.90% +13.2% * 5月15日当周
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 *商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 +9.90% *商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 +16.85% 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 --