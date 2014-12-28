《美国上市公司业绩公布日程表》--12月29日至2015年1月5日

专栏节选：新科技大跃进，亮点企业在哪里？--今周刊「老谢开讲」

(本文由台湾《今周刊》杂志提供，节选自5月4日出版的当期「老谢开讲」专栏) 美国总统川普执政百日，他特别到宾州大秀他的政绩，虽然川普表示他是美国历任总统就职百日做得最好的总统，但美国主流媒体对他仍然有很多针砭，然而，有一项铁的事实，川普就职美国股市市值增加一兆美元，其中，美国高科技巨擘是最大受益者。