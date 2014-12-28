《美股一周展望》2015年华尔街股市值得关心的事

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
这些事件的破坏力都不及2010年5月的“闪崩”(flash crash)。2014年最知名的闪崩事件是发生在10月中旬的债市，当时10年期公债收益率在毫无预警的情形下大跌超过0.3个百分点。
“肯定会有一个事件。至少有一个，甚至更多，”新泽西州Themis Trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示。“投资人希望降低成本，他们认为要达成更低的成本也会有许多风险，而这些风险通常与技术有关。有许多时候造成了一翻两瞪眼的状况。”
“无论这些系统什么时候进行联系，总是会有问题发生。这些系统经过严格测试，但并非所有的界限条件都测试过了，”Fort Pitt Capital的Forrest称。
**生技业问题？**
医药福利管理公司Express Scripts 于12月22日表示，将不再采用Gilead Sciences Inc 的丙肝(C型肝炎)药物，这不但对Gilead造成重大打击，同时也让投资人担心生化科技类股明年将会有一个艰困的开局。
生技类股在2014年起伏跌宕。最受青睐的动能股春季时遭逢抛盘，生技业者首当其冲，这些业者12月又受到Gilead消息的打击。
“我认为生技股这个资产类别的股价过高，”Raymond James的Saut表示。“但在未来三至五年内，预料生技业将出现重大突破。我不知道回调是怎么回事，但我认为这个还是不错的投资标的。”(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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