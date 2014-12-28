《美股一周展望》2015年华尔街股市值得关心的事

这些事件的破坏力都不及2010年5月的“闪崩”(flash crash)。2014年最知名的闪崩事件是发生在10月中旬的债市，当时10年期公债收益率在毫无预警的情形下大跌超过0.3个百分点。

“肯定会有一个事件。至少有一个，甚至更多，”新泽西州Themis Trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示。“投资人希望降低成本，他们认为要达成更低的成本也会有许多风险，而这些风险通常与技术有关。有许多时候造成了一翻两瞪眼的状况。”

“无论这些系统什么时候进行联系，总是会有问题发生。这些系统经过严格测试，但并非所有的界限条件都测试过了，”Fort Pitt Capital的Forrest称。

**生技业问题？**

医药福利管理公司Express Scripts 于12月22日表示，将不再采用Gilead Sciences Inc 的丙肝(C型肝炎)药物，这不但对Gilead造成重大打击，同时也让投资人担心生化科技类股明年将会有一个艰困的开局。

生技类股在2014年起伏跌宕。最受青睐的动能股春季时遭逢抛盘，生技业者首当其冲，这些业者12月又受到Gilead消息的打击。

“我认为生技股这个资产类别的股价过高，”Raymond James的Saut表示。“但在未来三至五年内，预料生技业将出现重大突破。我不知道回调是怎么回事，但我认为这个还是不错的投资标的。”(完)