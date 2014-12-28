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货币新闻 | 2014年 12月 29日 星期一 07:30 BJT

《焦点》俄罗斯官员预计2015年经济萎缩4%，通胀率达到两位数

西卢安诺夫称VTB和Gazprombank将分别接收到2,500亿卢布和700亿卢布，资金将用于两家银行的投资项目，包括Russian Railways规划的项目。

俄罗斯议会下院近期紧急通过一项法律草案，向该国银行业提供高达1万亿(兆)卢布的资金。目前尚不清楚提供给VTB和Gazprombank的金援是否算作额外救助。

标准普尔本周曾表示，由于俄罗斯“货币灵活度”快速恶化，最早可能在明年1月将该国评级下调至垃圾级别。

“(评级下调)或实际意味着资金从俄罗斯加速撤离，这使我们必须替换现有的金融工具，”乌柳卡耶夫表示。

乌柳卡耶夫补充道，俄罗斯在必要时可能会选择回购企业债，特别是那些以外币计价的债券。

与此同时，俄罗斯黄金和外汇储备已经跌至2009年以来最低水平，因央行花费巨资支持本币。上周俄罗斯外储规模下跌157亿美元至4,000亿美元以下，年初时曾在5,100亿美元。(完) (编译 龚芳/洪曦; 审校 张涛/张荻)
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