日本经济：政府批准290亿美元的刺激支出计划，但效果存疑

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
**灾后重建**
其余1.7万亿日圆将用于防灾以及灾后重建工作，包括2011年3月海啸的受灾地区。日本政府还力求降低政府房贷机构提供的抵押贷款利率，以此提振房地产市场。
“这总比什么都不做要好，但我认为这个刺激计划不会对振兴经济产生很大作用，”野村证券资深经济分析师Masaki Kuwahara说。
“这项计划直接针对的是安倍经济学政策遗漏的家庭和地区，因此可能在全国举行的地方选举中有利于安倍执政联盟。”
Kuwahara表示，因为经济前景存在不确定性，这项刺激计划对消费支出的提振力度可能不会太大，对GDP的提升可能也只有区区0.2%。
由于日本政府进行大规模财政支出的空间已几乎没有，分析师认为，政府必须寄希望于大企业涨薪在刺激经济和摆脱通缩的过程中发挥更大作用。
这项刺激计划也突显出，安倍必须艰难地在提振经济和抑制飞速膨胀的债务之间进行平衡。日本的公共债务规模相当于GDP的两倍多，在发达国家当中高居首位。(完)
(编译/审校 李爽/郑茵/张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申