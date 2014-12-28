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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 07:40 BJT

日本经济：政府批准290亿美元的刺激支出计划，但效果存疑

**灾后重建**

其余1.7万亿日圆将用于防灾以及灾后重建工作，包括2011年3月海啸的受灾地区。日本政府还力求降低政府房贷机构提供的抵押贷款利率，以此提振房地产市场。

“这总比什么都不做要好，但我认为这个刺激计划不会对振兴经济产生很大作用，”野村证券资深经济分析师Masaki Kuwahara说。

“这项计划直接针对的是安倍经济学政策遗漏的家庭和地区，因此可能在全国举行的地方选举中有利于安倍执政联盟。”

Kuwahara表示，因为经济前景存在不确定性，这项刺激计划对消费支出的提振力度可能不会太大，对GDP的提升可能也只有区区0.2%。

由于日本政府进行大规模财政支出的空间已几乎没有，分析师认为，政府必须寄希望于大企业涨薪在刺激经济和摆脱通缩的过程中发挥更大作用。

这项刺激计划也突显出，安倍必须艰难地在提振经济和抑制飞速膨胀的债务之间进行平衡。日本的公共债务规模相当于GDP的两倍多，在发达国家当中高居首位。(完)

(编译/审校 李爽/郑茵/张涛)
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