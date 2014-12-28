美国与加拿大经济指标预测--12月29日-2015年1月5日****

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
12月29日当周
12月29日(一)
1330 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 11月 -- 97.4
1530 美国达拉斯联储制造业指数 12月 -- 10.5
12月30日(二) 1400 美国CaseShiller 20个城市经季调房价指数(较前月) 10月 +0.4% +0.3%
未经季节调整房价指数(较前月) 持平 持平
房价指数(较上年同期) +4.4% +4.9%
1500 美国消费者信心指数 12月 93.0 88.7
1530 美国达拉斯联储服务业营收指数 12月 -- 25.4
12月31日(三)
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 12月27日当周 29.0 28.0
四周均值(万人) -- 29.025
续请失业金人数(万人) 12月20日当周 237 240.3
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 12月 60.4 60.8
1500 美国成屋待完成销售指数 11月 -- 104.1
指数变动(较前月) +0.5% -1.1%
1月1日(四)
暂无重要经济数据。
1月2日(五)
1430 加拿大RBC制造业PMI(经季节调整) 12月 -- 55.3
1445 美国Markit制造业PMI 12月终值 -- 53.7
1500 美国建筑支出(较前月) 11月 +0.3% +1.1%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 12月 57.7 58.7
投入物价分项指数 43.0 44.5
就业分项指数 54.7 54.9
新订单分项指数 -- 66.0
1月5日当周
1月5日(一)
0500 美国国内汽车销售年率(万辆) 12月 1,690 1,720
1445 美国ISM纽约企业活动指数 12月 -- 663.4
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 张涛)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申