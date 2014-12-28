韩国数据：1月制造业景气判断指数攀升至10个月高位

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透首尔12月29日 - 韩国央行周一公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标小幅升至10个月高位，得益于出口商信心改善。
韩国央行在声明中称，经季节调整的1月制造业景气判断指数从12月的80升至81，为3月录得82以来的最高水准。
读数在100以下显示，预期未来一个月业务状况恶化的公司多于预期业务状况将得到改善的公司。近四年来，该指数一直低于100。
央行提供的详细数据显示，未经季调的1月出口商景气判断指数跳升11点至81，非出口商景气判断指数下降3点至74。
韩国7-9月当季经济成长率从上季的0.5%加速至0.9%，受惠于刺激举措的支撑，但越来越多的迹象表明复苏可能正在减缓。(完)
(编译 王兴亚；审校 龚芳)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申