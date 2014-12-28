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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 07:52 BJT

韩国数据：1月制造业景气判断指数攀升至10个月高位

路透首尔12月29日 - 韩国央行周一公布，一项衡量韩国制造商对未来一个月信心的指标小幅升至10个月高位，得益于出口商信心改善。

韩国央行在声明中称，经季节调整的1月制造业景气判断指数从12月的80升至81，为3月录得82以来的最高水准。

读数在100以下显示，预期未来一个月业务状况恶化的公司多于预期业务状况将得到改善的公司。近四年来，该指数一直低于100。

央行提供的详细数据显示，未经季调的1月出口商景气判断指数跳升11点至81，非出口商景气判断指数下降3点至74。

韩国7-9月当季经济成长率从上季的0.5%加速至0.9%，受惠于刺激举措的支撑，但越来越多的迹象表明复苏可能正在减缓。(完)

(编译 王兴亚；审校 龚芳)
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