金砖国家：12月26日股汇市收盘纵览

路透12月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月25日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.2%，报952.53点。
中国股市：沪综指收升2.8%至逾四年新高，金融板块继续活跃提振市场人气
香港股市：逢圣诞假日休市。
中国汇市：人民币逆中间价收低，月底购汇较强令反转走势难现
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巴西股市：收盘重挫近1.5%，受国有石油企业巴西国家石油公司(Petrobras) 暴跌6.11%拖累，因穆迪可能下调该公司评级，且美国一地方政府为了该公司贪腐丑闻而蒙受的债券损失向其提出诉讼。Bovespa指数 收盘跌1.46%，报50,144.63点。
巴西汇市：巴西雷亚尔兑美元收报2.6675，市场交投清淡，交易员均正等待央行明年干预计画的内容，目前该计画提供投资人每日总值多达2亿美元的汇率对冲。巴西央行总裁托比尼先前已表示，2015年汇率对冲供应最多可能降至每日5,000万美元，但至今仍未公布最终数据。
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南非股市和汇市逢圣诞假日休市。
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印度股市：收涨，结束两日连跌走势，因印度卢比贬值戴动Infosys等科技股上涨，不过整体市场人气不振，因年末假期前投资人仍不愿进行风险偏高押注。指标BSE股指 收涨0.12%，报27,241.78点；NSE指数 涨0.33%，报8,200.70点。
印度汇市：印度卢比兑美元走跌，受到月底美元需求及外资获利了结影响。卢比兑美元报63.65，上一交易日收盘报63.5150/5250。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 重挫1.84%，报828.570点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨0.65%，报451.50点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 挫跌2.76%，报54.0040卢布；卢布兑欧元 跌2.24%，报65.9995卢布。(完)
(整理 张明钧; 审校 孙茉莉)