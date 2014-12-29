中国经济：明年增速料放缓至约7%，建议扩大财政赤字--国家信息中心

****《专题新闻快速浏览》--英国国会同意大选提前至6月8日进行，英镑一度急升****
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路透上海12月29日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP(国内生产总值)增长7%左右，政策方面建议继续实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字。
刊登在中国证券报的该报告并预计，今年中国GDP增长7.3%左右，CPI(居民消费价格指数)上涨2.0%左右，出口增约6%；2015年CPI预计涨幅在2%以内，出口增速料提高至7%左右。
报告在强调中国经济仍具备保持稳定增长的基本条件同时，也指出存在房地产市场处于调整周期、产能过剩的局面尚未根本改变等困难和挑战。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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路透首尔4月20日 - 韩元兑美元 周四盘初跌至一周低位，因市场人士关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书。褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，这对美元构成支撑。 美联储副主席费舍尔周三表示，其他经济体或“有办法控制”美国升息的溢出影响。 0233 GMT，韩元兑美元 报1,141.6，较周三收盘时的1,140.2下跌0.1%。稍早韩元触及4月12日以来最低水准1,144.7。 “投资者把费舍尔的言论解读为6月进行下一次加息的信号，从而推动美元在今日走高，”新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong称。 韩国股市在外资买需带动下小幅上涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,143.72点，上日则跌0.5%。 外资有望买超韩股，接近中午时已买超681亿韩元(5,966万美元)韩股。 权重股三星电子 跌1.9%，料将连续第五日下跌。 运输设备类
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。