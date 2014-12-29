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货币新闻 | 2014年 12月 29日 星期一 08:18 BJT

中国经济：明年增速料放缓至约7%，建议扩大财政赤字--国家信息中心

路透上海12月29日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2015年中国经济将呈现稳中缓降态势，预计GDP(国内生产总值)增长7%左右，政策方面建议继续实施积极的财政政策，适当扩大财政赤字。

刊登在中国证券报的该报告并预计，今年中国GDP增长7.3%左右，CPI(居民消费价格指数)上涨2.0%左右，出口增约6%；2015年CPI预计涨幅在2%以内，出口增速料提高至7%左右。

报告在强调中国经济仍具备保持稳定增长的基本条件同时，也指出存在房地产市场处于调整周期、产能过剩的局面尚未根本改变等困难和挑战。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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