欧洲经济指标预测--12月29日-2015年1月5日****

****《专题新闻快速浏览》--英国国会同意大选提前至6月8日进行，英镑一度急升****
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月29日当周 12月29日(一) 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 11月 -- 1.29 0900 意大利消费者信心指数 12月 100.5 100.2 12月30日(二) 0700 英国Nationwide房价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.3% (较上年同期) +7.7% +8.5% 0900 欧元区M3货供额(较上年同期) 11月 +2.6% +2.5% 民间贷款 -1.0% -1.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +2.3% 0900 意大利企业信心指数 12月 96.6 96.3 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -- -0.4% (较上年同期) -- -1.2% 12月31日(三) 暂无重要经济数据公布。 2015年1月1日(四) 暂无重要经济数据公布。 1月2日(五) 0845 意大利Markit/ADACI制造业采购经理人指数(PMI) 12月 -- 49.0 0850 法国Markit制造业PMI 12月 -- 47.9 0855 德国Markit/BME制造业PMI 12月 51.2 51.2 0900 欧元区Markit制造业PMI 12月终值 50.8 50.8 0928 英国Markit/CIPS制造业PMI 12月 53.7 53.5 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加10 增加10.87 抵押贷款发放金额(亿英镑) 增加14.50 增加14.96 抵押贷款批准件数(千件) 58.500 59.426 M4货供额(较前月) -- -0.1% 1月5日当周 1月3-10日 0800 英国Halifax房价指数(较上月) 12月 +0.3% +0.4% 截至10月三个月房价(较上年同期) +8.0% +8.2% 1月5-8日 0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 持平 +1.9% (较上年同期) -- +1.7% 1月5日(一) 0830 瑞士制造业PMI 12月 -- 52.1 0930 英国Markit/CIPS建筑业PMI 12月 58.8 59.4 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负0.5 负2.5 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月初值 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.4% +0.6% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% 持平 (较上年同期) +0.2% +0.5% (完)
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路透首尔4月20日 - 韩元兑美元 周四盘初跌至一周低位，因市场人士关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书。褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，这对美元构成支撑。 美联储副主席费舍尔周三表示，其他经济体或“有办法控制”美国升息的溢出影响。 0233 GMT，韩元兑美元 报1,141.6，较周三收盘时的1,140.2下跌0.1%。稍早韩元触及4月12日以来最低水准1,144.7。 “投资者把费舍尔的言论解读为6月进行下一次加息的信号，从而推动美元在今日走高，”新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong称。 韩国股市在外资买需带动下小幅上涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,143.72点，上日则跌0.5%。 外资有望买超韩股，接近中午时已买超681亿韩元(5,966万美元)韩股。 权重股三星电子 跌1.9%，料将连续第五日下跌。 运输设备类
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。