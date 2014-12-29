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货币新闻 | 2014年 12月 29日 星期一 09:17 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报4.63%，上日加权利率4.7344%

路透上海12月29日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在4.63%，上日该期限加权平均利率为4.7344%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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4.63% 4.20% 4.7344%

上周五银行间市场质押式回购总成交金额为9,055.65亿元，较上日的9,708.98亿元小降；其中，隔夜品种成交6,960.18亿元，上日为7,339.22亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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