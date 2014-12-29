中国货币市场：七天回购开盘报4.63%，上日加权利率4.7344%

****《专题新闻快速浏览》--英国国会同意大选提前至6月8日进行，英镑一度急升****
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路透上海12月29日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周一开盘报在4.63%，上日该期限加权平均利率为4.7344%。具体如下：
今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价
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4.63% 4.20% 4.7344%
上周五银行间市场质押式回购总成交金额为9,055.65亿元，较上日的9,708.98亿元小降；其中，隔夜品种成交6,960.18亿元，上日为7,339.22亿元。(完) (发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
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路透首尔4月20日 - 韩元兑美元 周四盘初跌至一周低位，因市场人士关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书。褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，这对美元构成支撑。 美联储副主席费舍尔周三表示，其他经济体或“有办法控制”美国升息的溢出影响。 0233 GMT，韩元兑美元 报1,141.6，较周三收盘时的1,140.2下跌0.1%。稍早韩元触及4月12日以来最低水准1,144.7。 “投资者把费舍尔的言论解读为6月进行下一次加息的信号，从而推动美元在今日走高，”新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong称。 韩国股市在外资买需带动下小幅上涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,143.72点，上日则跌0.5%。 外资有望买超韩股，接近中午时已买超681亿韩元(5,966万美元)韩股。 权重股三星电子 跌1.9%，料将连续第五日下跌。 运输设备类
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。