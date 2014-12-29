版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 09:21 BJT

《中国重要政经日程》--12月29日

==========================今日重要政经日程==========================

12/29（周一）

*--9：30 由中国社会科学院工业经济研究所和社会科学文献出版社联合主办“2014年《产业蓝皮书》发布会”在中国社会科学院举行，会上将正式发布《中国产业竞争力报告(2014)NO.4》。

--上午9：00-11：30中国国际经济交流中心第66期“经济每月谈”在北京举办，主题为：“引导可持续消费，促进绿色发展”。

==========================近期重要政经日程==========================

1/11/2015（周日）

--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。

1/15/2015(周四)

--由中国投资协会与中海投（北京）国际投资管理有限公司共同主办的“丝路五通——2015中国海外投资新年论坛”定于1月15日-16日在北京-人民大会堂举行，本届论坛主题为“海陆丝路五通全球，共荣共生新生世界”。

1/26/2015(周一)

--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。

*3/3/2015(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

*3/5/2015(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐