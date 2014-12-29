《中国重要政经日程》--12月29日

*--9：30 由中国社会科学院工业经济研究所和社会科学文献出版社联合主办“2014年《产业蓝皮书》发布会”在中国社会科学院举行，会上将正式发布《中国产业竞争力报告(2014)NO.4》。

--上午9：00-11：30中国国际经济交流中心第66期“经济每月谈”在北京举办，主题为：“引导可持续消费，促进绿色发展”。

--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。

--由中国投资协会与中海投（北京）国际投资管理有限公司共同主办的“丝路五通——2015中国海外投资新年论坛”定于1月15日-16日在北京-人民大会堂举行，本届论坛主题为“海陆丝路五通全球，共荣共生新生世界”。