《中国重要政经日程》--12月29日

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
==========================今日重要政经日程==========================
12/29（周一）
*--9：30 由中国社会科学院工业经济研究所和社会科学文献出版社联合主办“2014年《产业蓝皮书》发布会”在中国社会科学院举行，会上将正式发布《中国产业竞争力报告(2014)NO.4》。
--上午9：00-11：30中国国际经济交流中心第66期“经济每月谈”在北京举办，主题为：“引导可持续消费，促进绿色发展”。
==========================近期重要政经日程==========================
1/11/2015（周日）
--中国钢铁工业协会第五次会员大会在北京召开，至12日。
1/15/2015(周四)
--由中国投资协会与中海投（北京）国际投资管理有限公司共同主办的“丝路五通——2015中国海外投资新年论坛”定于1月15日-16日在北京-人民大会堂举行，本届论坛主题为“海陆丝路五通全球，共荣共生新生世界”。
1/26/2015(周一)
--第三届中国电子商务年会定于1月26-27日在上海举行,本届年会主题是“移聚势能，动享未来”。
*3/3/2015(周二)
--全国政协十二届三次会议在北京召开。
*3/5/2015(周四)
--十二届全国人大三次会议在北京召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 倪蔚丹；审校 曾祥进)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。