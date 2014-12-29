希腊政经：第三轮总统提名投票至关重要，将决定是否提前大选

****《专题新闻快速浏览》--英国国会同意大选提前至6月8日进行，英镑一度急升****
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萨马拉斯请求议会支持他提名的候选人，不过他周日花费了不少时间营救一艘失火渡轮上的数百名乘客。
由于他已经提出将原定2016年中举行的选举提前到明年年底的方案，他拒绝向反对派政党及独立议员作出新的妥协，然而这些人士料将成为左右选举结果的关键。
近期的调查结果显示，左翼激进联盟党继续领先于执政的中右翼新民主党，但优势在过去几周逐步缩小。萨马拉斯周六表示，有信心赢得任何选举。
Alco机构周六的一项调查显示，左翼激进联盟党的支持率领先新民主党3.3个点，分别为28.3%和25%，优势略小于之前的调查。
不过，其它党派实力太弱，让前景变得复杂化。萨马拉斯的执政伙伴泛希腊社会主义运动(泛希社运)内部面临严重对立，可能导致分裂从而难以进入国会，这样将妨碍形成一个稳定的多数联合政府。(完)
(编译 张荻/郑茵 审校 张明钧/张涛)
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路透首尔4月20日 - 韩元兑美元 周四盘初跌至一周低位，因市场人士关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书。褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，这对美元构成支撑。 美联储副主席费舍尔周三表示，其他经济体或“有办法控制”美国升息的溢出影响。 0233 GMT，韩元兑美元 报1,141.6，较周三收盘时的1,140.2下跌0.1%。稍早韩元触及4月12日以来最低水准1,144.7。 “投资者把费舍尔的言论解读为6月进行下一次加息的信号，从而推动美元在今日走高，”新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong称。 韩国股市在外资买需带动下小幅上涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,143.72点，上日则跌0.5%。 外资有望买超韩股，接近中午时已买超681亿韩元(5,966万美元)韩股。 权重股三星电子 跌1.9%，料将连续第五日下跌。 运输设备类
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。