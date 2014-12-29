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货币新闻 | 2014年 12月 29日 星期一 09:28 BJT

希腊政经：第三轮总统提名投票至关重要，将决定是否提前大选

萨马拉斯请求议会支持他提名的候选人，不过他周日花费了不少时间营救一艘失火渡轮上的数百名乘客。

由于他已经提出将原定2016年中举行的选举提前到明年年底的方案，他拒绝向反对派政党及独立议员作出新的妥协，然而这些人士料将成为左右选举结果的关键。

近期的调查结果显示，左翼激进联盟党继续领先于执政的中右翼新民主党，但优势在过去几周逐步缩小。萨马拉斯周六表示，有信心赢得任何选举。

Alco机构周六的一项调查显示，左翼激进联盟党的支持率领先新民主党3.3个点，分别为28.3%和25%，优势略小于之前的调查。

不过，其它党派实力太弱，让前景变得复杂化。萨马拉斯的执政伙伴泛希腊社会主义运动(泛希社运)内部面临严重对立，可能导致分裂从而难以进入国会，这样将妨碍形成一个稳定的多数联合政府。(完)

(编译 张荻/郑茵 审校 张明钧/张涛)
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