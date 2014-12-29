中国新股：国信证券首日上市开盘报7元，较发行价涨两成

****《专题新闻快速浏览》--英国国会同意大选提前至6月8日进行，英镑一度急升****
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路透上海12月29日 - 中国A股今年最大IPO(首次公开发行)--国信证券 周一首日上市，开盘报在7元人民币，较发行价涨两成。
国信证券本次IPO定价为每股5.83元，发行量12亿股，募资将近70亿元。
按深交所新的新股上市规则，新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%。在连续竞价开始后，当新股盘中成交价较开盘价首次涨跌达到或超过10%时，将实施盘中临时停牌30分钟。而上市首日新股的成交区间设定为其发行价的64%-144%。
国信证券去年实现净利21.08亿元，今年上半年为14.96亿元。无论按总资产、净资产、净资本等规模指标，还是按营收和净利等业绩指标，国信证券去年都跻身国内券商业前十名。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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路透首尔4月20日 - 韩元兑美元 周四盘初跌至一周低位，因市场人士关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书。褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，这对美元构成支撑。 美联储副主席费舍尔周三表示，其他经济体或“有办法控制”美国升息的溢出影响。 0233 GMT，韩元兑美元 报1,141.6，较周三收盘时的1,140.2下跌0.1%。稍早韩元触及4月12日以来最低水准1,144.7。 “投资者把费舍尔的言论解读为6月进行下一次加息的信号，从而推动美元在今日走高，”新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong称。 韩国股市在外资买需带动下小幅上涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,143.72点，上日则跌0.5%。 外资有望买超韩股，接近中午时已买超681亿韩元(5,966万美元)韩股。 权重股三星电子 跌1.9%，料将连续第五日下跌。 运输设备类
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。