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货币新闻 | 2014年 12月 29日 星期一 09:28 BJT

中国新股：国信证券首日上市开盘报7元，较发行价涨两成

路透上海12月29日 - 中国A股今年最大IPO(首次公开发行)--国信证券 周一首日上市，开盘报在7元人民币，较发行价涨两成。

国信证券本次IPO定价为每股5.83元，发行量12亿股，募资将近70亿元。

按深交所新的新股上市规则，新股上市首日开盘集合竞价的有效竞价范围为发行价的上下20%。在连续竞价开始后，当新股盘中成交价较开盘价首次涨跌达到或超过10%时，将实施盘中临时停牌30分钟。而上市首日新股的成交区间设定为其发行价的64%-144%。

国信证券去年实现净利21.08亿元，今年上半年为14.96亿元。无论按总资产、净资产、净资本等规模指标，还是按营收和净利等业绩指标，国信证券去年都跻身国内券商业前十名。(完) (发稿 李宏薇；审校 张喜良)
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