台湾货币市场：短率高位持稳，但流动性改善令市场气氛趋于安定

* 跨年拆款利率高位暂时不变

* 部分银行加入跨年拆出行列

* 票券商缺口缩小，供需渐趋平衡

记者 林妙容

路透台北12月29日 - 台湾银行间短率周一趋于稳定，暂未再攀高。本周进入年底最后三个交易日，部分银行因年底数字已趋于确定，渐有余钱少量拆出及买票，令市场流动性改善。加上金融机构此前已调整落点将本周资金缺口缩小，市场气氛趋于安定。

市场交易人士指出，今日跨年拆借天期已落入一周期间(七天期到期日为1月5日)，令一周拆出利率高位上行至0.66%，但与上周跨年拆借利率高位一致，暂时没有走高迹象。市场预估明后两个交易日，市场的流动性有机会舒缓，因今日已见到大型银行及部分民营银行在市场释出流动性，即使部分行库仍坚持到最后一个交易日不释出余钱，料对市况的影响不会太大。

〞市场的缺口感觉上是变小了，我们也有一点钱可以放出，但拆款的高位利率如果走高，我们还是会跟进。〞一家可提供拆出跨年资金的大型银行交易员说。

交易员也指出，随着部分银行的放款数字确定，明后两天市场还是有机会趋于和缓。因周六补行上班日交易清淡，拆款中心公布的单日超额准备高达898亿台币，显示市场余钱充沛，只是年底前的保守心态仍在，等到过完年后的第一个上班日，市场就会很宽松，利率就会回到正常水准。

本地时间11:37时：

--台币兑美元 早盘在平盘游走，报约31.740。

--台湾加权股价指数 大涨约0.93%，报9,304.67点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 暂报0.391%，上日收在0.390%；今日区间暂落在0.388-0.430%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.650%，上日在0.385-0.450%；两周拆款市场暂成交在0.570-0.660%，上日在0.390-0.660%。

**跨年短票利率稳定**

短票市场方面，同样受惠于市场流动性改善，银行的短票买气也有所回笼，特定银行也不再调高买入跨年短票的利率水位，区间和高位利率都持稳于上日，但高位成交比重渐有下降。

票券商交易员指出，今日跨年自保短票在0.70-0.80%利率区间的资金供应明显较上日充足，加上市场见寿险资金的供应，使得票券商较为有余裕回绝高位利率交易。而特定大型银行亦指出，不会在年底前的最后两个交易日再调高利率，将使得本周的短票利率高位持于0.87%，或有所下降。

〞短票利率区间还是比较宽，但是供需看来是趋于平衡。〞一票券商交易主管说。

虽然今日市场流动性有所改善，但市场还是对年底前是否有突来变数保持谨慎。在资金缺口的调度上，部分票券商因额度不够使用，仍打电话给银行询问是否可以过水操作，调度难度仍在一定程度之上。

今日票券商与银行承作的跨年自保短票利率区间在0.70-0.87%，大致与上日相同。但0.80%以上的高位利率成交渐少。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.804%，高位在0.87%，前日平均利率在0.704%；60天自保短票买卖断平均成交利率上日落在0.80%，高位在0.80%，前日平均利率在0.75%。

今日台湾央行存单到期2,431.5亿台币，发行金额待午后公布。

本周央行存单到期总额为7,200.2亿台币，其他交易日落点分别为周二2,518.7亿及周三2,250亿。周四及周五为台湾元旦连续假期，金融市场暂停交易。

拆款中心资料 显示，修正后周六超额准备为898亿台币，累积至周日超额准备为6,934亿台币、加计前期1%的超额准备为8,693亿台币。

**RP利率持稳**

债券市场附买回(RP)利率持稳。资调人士表示，今日投信大进大出，但对资金调度影响不大。到期也以既有利率续做，资金状况不若想像中紧俏。

交易商表示，今日投信资金在早盘偏紧，但本地时间10:00过后，有寿险申购基金，又让投信资金回流。目前包括法人、投信以及银行都陆续将资金落点跨到明年，且利率并未调升。

〞投信没怎么为难，还是可以用这个月的利率跨年。〞一位证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，由于先前控管不让客户落在年底最后三天，因此今日交易相当平稳。

今日附买回市场利率大致平稳。公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；公司债RP成交0.63-0.66%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率大致也都不变。今日利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交约在0.50-0.55%，跨月成交偏多在0.56-0.61%。

今日有三商美邦人寿公司债交割，金额50亿台币。还本的有兆丰商银7亿台币及土银50亿台币。