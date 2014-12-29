中国债市：信用债估值继续全线回落，降幅在3-6bp居多--NAFMII

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透上海12月29日 - 中国银行间市场交易商协会(NAFMII)非金融企业债务融资工具定价估值显示，周一全部期限均走低，降幅多在3-6个基点(bp)之间。
中国银行间市场交易商协会目前估值内容包含非金融企业债务融资工具1、3、5、7、10、15、20、30年期限的重点AAA、AAA、AA+、AA和AA-级品种。
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期 七年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
-------------------------------------------------------------------------------
重点AAA 4.78 -5 4.86 -3 5.06 -5 5.19 -5
AAA 4.90 -5 5.04 -4 5.24 -6 5.41 -5
AA+ 5.24 -4 5.46 -5 5.75 -6 5.94 -6
AA 5.60 -4 5.90 -3 6.25 -8 6.53 -5
AA- 6.64 -2 7.09 -5 7.55 -6 8.06 -4
发行主体评级 10年期 15年期 20年期 30年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
-------------------------------------------------------------------------------
重点AAA 5.27 -6 5.54 -5 5.69 -4 5.89 -4
AAA 5.62 -6 5.88 -5 6.12 -3 6.33 -3
AA+ 6.22 -6 6.50 -5 6.75 -3 7.02 -3
AA 6.86 -7 7.15 -5 7.40 -3 7.81 -3
AA- 8.52 -5 8.72 -3 9.08 -3 9.32 -3
银行间债市非金融企业债务融资工具，是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券，交易商协会负责受理该类债券的发行注册。目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等。
交易商协会此前曾表示，非金融企业债务融资工具定价估值，是市场机构对各主要信用等级、关键期限品种二级市场均衡收益率估计值的平均水平，不是发行利率的下限。现有估值机构为30家。(完)
参看详情，可点选交易商协会网站 here (整理 李宏薇; 审校 吴芳/黄凯)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。