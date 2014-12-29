版本:
中国
货币新闻 | 2014年 12月 29日 星期一 09:19 BJT

国际油市：美国原油升破55美元，受益于利比亚忧虑重燃

National Oil Corporation周日表示，大火吞噬了逾80万桶原油，相当于至少两天的产量；大火继续吞噬三个储油设施。该公司并称，利比亚的石油日产量总计为38.5万桶。

“利比亚，加上其他所有问题，有理由要求一定的风险溢价，”悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt说。

Barratt补充称，投资者还乐观认为，中国和日本增加流动性的计划料促使石油需求回升。

美国原油短暂触及55.74美元，上涨1.01美元，上周五在淡静交投中收低1.11美元。0048GMT时，美国原油报每桶55.35美元。

布兰特原油亚洲盘初攀升0.95美元至60.40美元，随后回落至59.84。该指标原油上交易日结算价跌0.79美元。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文

(编译 许娜/王兴亚；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐