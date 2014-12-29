国际油市：美国原油升破55美元，受益于利比亚忧虑重燃

****《专题新闻快速浏览》--英国国会同意大选提前至6月8日进行，英镑一度急升****
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National Oil Corporation周日表示，大火吞噬了逾80万桶原油，相当于至少两天的产量；大火继续吞噬三个储油设施。该公司并称，利比亚的石油日产量总计为38.5万桶。
“利比亚，加上其他所有问题，有理由要求一定的风险溢价，”悉尼Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt说。
Barratt补充称，投资者还乐观认为，中国和日本增加流动性的计划料促使石油需求回升。
美国原油短暂触及55.74美元，上涨1.01美元，上周五在淡静交投中收低1.11美元。0048GMT时，美国原油报每桶55.35美元。
布兰特原油亚洲盘初攀升0.95美元至60.40美元，随后回落至59.84。该指标原油上交易日结算价跌0.79美元。(完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 张涛)
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路透首尔4月20日 - 韩元兑美元 周四盘初跌至一周低位，因市场人士关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书。褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，这对美元构成支撑。 美联储副主席费舍尔周三表示，其他经济体或“有办法控制”美国升息的溢出影响。 0233 GMT，韩元兑美元 报1,141.6，较周三收盘时的1,140.2下跌0.1%。稍早韩元触及4月12日以来最低水准1,144.7。 “投资者把费舍尔的言论解读为6月进行下一次加息的信号，从而推动美元在今日走高，”新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong称。 韩国股市在外资买需带动下小幅上涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,143.72点，上日则跌0.5%。 外资有望买超韩股，接近中午时已买超681亿韩元(5,966万美元)韩股。 权重股三星电子 跌1.9%，料将连续第五日下跌。 运输设备类
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。