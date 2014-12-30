《中国债券市场每日交易备忘》--12月30日

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一、新债发行：

中国中电投贵州金元集团5亿元九个月期超短融簿记建档(主体评级AA+)，光大银行和工行主承

久泰能源内蒙古有限公司4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，建设银行主承

浙江新昌投资6亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA-)，国信证券主承

陕西西咸新区泾河新城开发建设集团10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，海通证券主承

准格尔旗国有资产投资经营17亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承

钦州开发投资集团8亿元四年期小微企业扶持债券簿记建档(主体评级AA)，国海证券主承

兴业银行30亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5003%

兴业银行20亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2000%

兴业银行20亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0499%

厦门农商行7.7亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.8001%

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二、新债上市：

神华集团60亿元四个月期超短期融资券011422003，票面利率4.84%

东吴证券 4亿元三个月期短融1490237，票面利率5.49%

淮南矿业集团3亿元五年期中票101466014，票面利率6.45%

中国证金公司30亿元三个月期短融071405005，票面利率5.28%

财政部250亿元两年期固息国债140030，票面利率3.39%

中科招商2.9亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480598，票面利率7.94%

中科招商2.9亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1480599，票面利率8.34%

阜新城投8亿元七年期固息债1480601，票面利率7.18%

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三、缴款：

江苏省苏豪控股集团4亿元九个月期超短融

四川长虹电子集团10亿元九个月期超短融

亚邦投资控股集团2.6亿元六个月期短融

中原证券5亿元45天短融

广发证券 30亿元三个月期短融

淮南矿业集团20亿元永续中票

中国南方工业集团16亿元五年期中票

南方工业集团15亿元三年期中票

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四、还本付息：

兴业银行18.6亿元10年期固息债041001到期兑付，票面利率5.10%

兴业银行18.6亿元10年期浮息债(一年定存基准)041002到期兑付，基本利差2.40%

中国石化 200亿元25天期超短融011403002到期兑付，票面利率3.70%

浙江省物产集团15亿元14天期超短融011498007到期兑付，票面利率5.20%

浙江省物产集团15亿元14天期超短融011498008到期兑付，票面利率5.20%

万达集团股份有限公司 4.5亿元一年期短融041354077到期兑付，票面利率7.15%

浙江英特药业3.6亿元九个月期短融041459019到期兑付，票面利率6.50%

齐鲁银行7亿元10年期固息债092011到期兑付，票面利率5.80%

重庆农村商业银行23亿元10年期固息债092103到期兑付，票面利率5.50%

华融金融租赁10亿元三年期固息债1122001到期兑付，票面利率5.80%

农业银行10亿元六个月期同业存单111403008到期兑付

浙江温州瓯海农村商业银行3亿元三个月期同业存单111490114到期兑付

04国开24 040224付息

09齐鲁银行债 092011付息

09绵阳商行债 092014付息

09重庆农商债 092103付息

11工行02 1105002付息

11长沙银行债 1120015付息

11北部湾次债 1120016付息

11南昌次级债 1120017付息

11兰州银行债 1120018付息

11昆花桥债 1180198付息

11淮南产投债 1180199付息

11冀新合作债 1180200付息

11华鲁控MTN1 1182407付息

13大丰债01 1380393付息

13格尔木债 1380398付息

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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：

--中国商务部外资司司长唐文弘周一称，中国对外投资规模持续快速上升，即将迎来双向投资首次平衡，并有超过利用外资的趋势，预计2014年全年中国吸收外资达1,200亿美元左右。

12/31公布汇丰中国12月制造业PMI终值 (11月为50)

1/6公布汇丰中国12月服务业PMI (11月为53.0)

注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)