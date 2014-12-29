《焦点》日债走势显示，日本通胀预期为黑田东彦执掌央行以来最低

****《专题新闻快速浏览》--英国国会同意大选提前至6月8日进行，英镑一度急升****
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一些人并预期日本通膨保值债券市场将持稳在当前水准附近。
“卖出以减少损失的人要多过于低接买进者，但我们预期供需在0.8%-0.9%会更加的平衡，”野村证券策略师Neale Vincent表示。
许多分析师并认为投资者将会关始关注日本正面的经济迹象，像是薪资上升和劳动市场情况紧俏。
SMBC日兴证券分析师Satoshi Yamada表示，尽管如此，市场反映出通胀短期处于2.0%上方后，在2017年有可能会短暂重回通缩。
“市场所反应的是通胀率处于很不错的2.0%上方，之后在2017年调高消费税后会降至负值。在此之后，通胀预期只会小幅回升，”他表示。(完) (编译 许娜/龚芳/戴素萍 审校 郑茵/孙茉莉)
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路透首尔4月20日 - 韩元兑美元 周四盘初跌至一周低位，因市场人士关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书。褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，这对美元构成支撑。 美联储副主席费舍尔周三表示，其他经济体或“有办法控制”美国升息的溢出影响。 0233 GMT，韩元兑美元 报1,141.6，较周三收盘时的1,140.2下跌0.1%。稍早韩元触及4月12日以来最低水准1,144.7。 “投资者把费舍尔的言论解读为6月进行下一次加息的信号，从而推动美元在今日走高，”新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong称。 韩国股市在外资买需带动下小幅上涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,143.72点，上日则跌0.5%。 外资有望买超韩股，接近中午时已买超681亿韩元(5,966万美元)韩股。 权重股三星电子 跌1.9%，料将连续第五日下跌。 运输设备类
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。