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货币新闻 | 2014年 12月 29日 星期一 10:55 BJT

《焦点》日债走势显示，日本通胀预期为黑田东彦执掌央行以来最低

一些人并预期日本通膨保值债券市场将持稳在当前水准附近。

“卖出以减少损失的人要多过于低接买进者，但我们预期供需在0.8%-0.9%会更加的平衡，”野村证券策略师Neale Vincent表示。

许多分析师并认为投资者将会关始关注日本正面的经济迹象，像是薪资上升和劳动市场情况紧俏。

SMBC日兴证券分析师Satoshi Yamada表示，尽管如此，市场反映出通胀短期处于2.0%上方后，在2017年有可能会短暂重回通缩。

“市场所反应的是通胀率处于很不错的2.0%上方，之后在2017年调高消费税后会降至负值。在此之后，通胀预期只会小幅回升，”他表示。(完) (编译 许娜/龚芳/戴素萍 审校 郑茵/孙茉莉)
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