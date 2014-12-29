中国货币市场：元旦将至资金需求不减，回购利率续跌空间受限

路透上海12月29日 - 中国银行间市场周一主要回购利率 继续缓步下行，其中七天期品种跌幅逾10个基点(bp)。不过从早盘流动性先宽后略收紧来看，元旦将至资金需求不减，在仅余的三个交易日内，回购利率续降空间料有限。

另外，同业存款纳入一般存款管理且暂不缴纳存款准备金对市场几无影响。因此前已有消息传出，且未导致资金直接流入流出。

上海一银行交易员称，预计“回购利率再下降空间不大了，毕竟跨年需求还不少。”

她并认为，不排除最后一个交易日时隔夜回购出现反弹的可能，因当天该期限也可跨过元旦假期，效果可追七天品种。

七天期回购 加权利率最新报在4.60%附近，2013年最后三个交易日分别为5.1%、4.9%和5.4%左右。

北京一银行交易员指出，刚开盘时市场资金较为宽松，很多机构减点出隔夜，随后资金需求明显增加，流动性感觉较开盘时略有收紧，不过总体来看，供求仍可达到平衡。

官方对流动性的最新表态方面，中国央行研究局局长陆磊稍早表示，考虑到结构性因素的影响，当前的货币政策属于适度。与此同时，货币流动性管理的重要性正在上升，因此政策制定者为金融业营造适度的流动性，将是未来一段时间内重要的经济现象。

公开市场一级交易商今日继续上报正/逆回购和央票需求。与常规稍有区别的是，因元旦假期原因，14天期逆回购需求未现身。

据路透看到的文件显示，中国央行周六发文，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围；上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.3454 3.4123 -6.69

七天 4.6059 4.7344 -12.85

14天 5.3793 5.4619 -8.26

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.5500 3.2050 +134.50

七天 4.6650 4.6250 +4.00

14天 4.4100 3.7000 +71.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.4000 3.4800 -8.00

七天 4.6500 4.7400 -9.00

14天 5.4500 5.5100 -6.00

Shibor

其中:隔夜 3.4150 3.4860 -7.10

七天 4.7140 4.8150 -10.10

三个月 5.1385 5.1485 -1.00