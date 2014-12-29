芝加哥期市：小麦期货连续第三天下跌，因俄罗斯供应忧虑缓解

****《专题新闻快速浏览》--英国国会同意大选提前至6月8日进行，英镑一度急升****
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俄罗斯表示，将自2月1日起实施谷物出口关税，每吨至少35欧元，藉 以稳定国内物价。 美国大平原部分地区本周将进入严寒天候，不过农业气象专家表示， 这波寒流来袭之前的降雪应可保护区域内种植的硬红冬小麦，使之不致受 害。 交易商表示，大宗商品基金净购入5,000口大豆合约、4,000口玉米， 估计抛售1,000口小麦合约。 大豆期货价格上涨，因马来西亚涝灾严重，恐将影响豆油替代品--棕 榈油生产。 ----------------------------------0123GMT------------------- -------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30 日 RSI 涨跌% 移动 均值 CBOT小麦 610.50 -0.25 -0.04% -0.16% 593 .32 45 CBOT玉米 414.75 0.00 +0.00% +1.72% 404 .16 69 CBOT大豆 1058.25 4.25 +0.40% +2.87% 1031 .09 60 CBOT稻米 $12.40 $0.00 +0.04% +0.36% $12 .44 49 美国原油 $55.36 $0.63 +1.15% +1.15% $64 .01 36 汇率 欧元/美元 $1.219 $0.001 +0.08% -0.29% 美元/澳元 0.812 0.000 +0.02% +0.07% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/张明钧; 审校 孙茉莉/张涛)
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路透首尔4月20日 - 韩元兑美元 周四盘初跌至一周低位，因市场人士关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书。褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，这对美元构成支撑。 美联储副主席费舍尔周三表示，其他经济体或“有办法控制”美国升息的溢出影响。 0233 GMT，韩元兑美元 报1,141.6，较周三收盘时的1,140.2下跌0.1%。稍早韩元触及4月12日以来最低水准1,144.7。 “投资者把费舍尔的言论解读为6月进行下一次加息的信号，从而推动美元在今日走高，”新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong称。 韩国股市在外资买需带动下小幅上涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,143.72点，上日则跌0.5%。 外资有望买超韩股，接近中午时已买超681亿韩元(5,966万美元)韩股。 权重股三星电子 跌1.9%，料将连续第五日下跌。 运输设备类
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。