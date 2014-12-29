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货币新闻 | 2014年 12月 29日 星期一 09:51 BJT

芝加哥期市：小麦期货连续第三天下跌，因俄罗斯供应忧虑缓解

俄罗斯表示，将自2月1日起实施谷物出口关税，每吨至少35欧元，藉
以稳定国内物价。
    
    美国大平原部分地区本周将进入严寒天候，不过农业气象专家表示，
这波寒流来袭之前的降雪应可保护区域内种植的硬红冬小麦，使之不致受
害。
    
    交易商表示，大宗商品基金净购入5,000口大豆合约、4,000口玉米，
估计抛售1,000口小麦合约。
    
    大豆期货价格上涨，因马来西亚涝灾严重，恐将影响豆油替代品--棕
榈油生产。
    
    
    ----------------------------------0123GMT-------------------
--------
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30
日   RSI
                                                   涨跌%    移动
均值
    CBOT小麦           610.50    -0.25  -0.04%    -0.16%     593
.32   45
    CBOT玉米           414.75     0.00  +0.00%    +1.72%     404
.16   69
    CBOT大豆          1058.25     4.25  +0.40%    +2.87%    1031
.09   60
    CBOT稻米           $12.40    $0.00  +0.04%    +0.36%     $12
.44   49
    美国原油           $55.36    $0.63  +1.15%    +1.15%     $64
.01   36
    汇率
    欧元/美元          $1.219   $0.001  +0.08%    -0.29%
    美元/澳元           0.812    0.000  +0.02%    +0.07%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 许娜/张明钧; 审校 孙茉莉/张涛)
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