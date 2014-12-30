《港报快速浏览》--12月30日报摘,社评及财经评论****

《香港报摘》--经济日报4月19日

--政府出招收紧一约多伙后，长实地产楼盘北角＂维港颂＂昨加推66个单位，定价保守，个别单位定价甚至较相邻同类单位低5%，次轮共143个将于本周六（22日）发售，且不设大手组别。