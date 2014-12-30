《港报快速浏览》--12月30日报摘,社评及财经评论****

欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容.
--------------------------------报纸摘要-------------------------------------
《香港报摘》--信报
《香港报摘》--经济日报
《香港报摘》--其他报纸重要消息
----------------------------------社评--------------------------------------
港报社评：扶助农业发展，释出农地建屋--文汇报
港报社评：农业园所为何事，政府应交代清楚--明报
港报社评：新农业纾社会矛盾，亦须顾效益--经济日报
港报社评：农业园收地，要防新火头--星岛日报
港报社评：保持财政独立自主，才能保障一国两制--信报
---------------------------------财经评论------------------------------------
港报财经评论：人行变相降准各说各话--信报
港报财经评论：自贸京津冀股，明年收集佳选--经济日报
-----------------------------------其他--------------------------------------
中国报摘
台湾报摘
如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路
透各地服务热线(Help Desk):
亚洲客户服务中心: 0800222090
北京客户服务中心: 108006110050