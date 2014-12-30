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亚洲 | 2014年 12月 30日 星期二 09:46 BJT

****《港报快速浏览》--12月30日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                       
 《香港报摘》--经济日报                                                   
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                           
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：扶助农业发展，释出农地建屋--文汇报                             
 港报社评：农业园所为何事，政府应交代清楚--明报                           
 港报社评：新农业纾社会矛盾，亦须顾效益--经济日报                         
 港报社评：农业园收地，要防新火头--星岛日报                               
 港报社评：保持财政独立自主，才能保障一国两制--信报                       
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：人行变相降准各说各话--信报                                 
 港报财经评论：自贸京津冀股，明年收集佳选--经济日报                       
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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