港报社评：让普选绝处逢生，泛民才有生路--星岛日报1月8日

中国房地产：多家银行调高北京房贷利率--消息人士
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
政府就政制发展开展第二轮谘询，泛民主派一开始就指今次普选特首的设计是“假货”，声言杯葛谘询及要反对到底。如果政改方案不幸因泛民阻挠而遭立法会否决，不但香港民主进程蒙受重大挫折，泛民更要承受流失选票以至进一步萎缩的沉重代价。
占领行动不但没有为香港争取到半点民主，反而把中央和泛民推向难以妥协的两极。
如果特首普选得以落实，候选人施政承诺就必须更加贴近民意，而泛民可以藉自己的实力作为筹码，促使候选人正视他们的诉求，进而壮大影响力。
此外，人大常委会已经规定，先要有特首普选才有立法会全面普选，只要香港能够走出特首普选的第一步，就为日后扩大民主空间打开了缺口。
泛民如果漠视市民的主流意愿，令两年后普选特首成为镜花水月，无论怎样诿过于中央和港府，自己仍将难逃遭社会指责为扼杀民主进展的“罪人”。
泛民在今次占领行动中饱受激进参加者奚落，如果再遭温和选民离弃，政治影响力和议价能力将大为萎缩，政党面对阴乾的前景。
无论从香港长远民主政治发展，还是从泛民政党生存的角度来衡量，否决政改都对他们弊多于利。
明明是民主功臣却反而被扣上出卖民主的帽子，备受坐享其利的激进派狙击至今。故今次泛民几个主要政党都“你眼望我眼”，为明哲保身而共同进退。
现时泛民最需要的就是勇气和智慧，促成两年后普选特首，说服市民这样调整立场为社会的好处。这条路比较难走，部分人会批评泛民转軚，更多人却会觉得这是走对了路。(A04)
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