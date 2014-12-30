港报社评：保持财政独立自主，才能保障一国两制--信报12月30日

财政司司长曾俊华前不久就特区政府财政发出未来几年将“年年有余”的“盈喜”，引来不少关注。曾司长在星期天透过网志解说，未来几个财政年度“年年有余”乃是从中期财政预测数据而来，并非新的估算，又强调坚持审慎理财原则，努力控制政府开支增长，并会按计划要求各政策局及部门未来3年节省2%的开支。

财爷迅速澄清疑问并重申审慎理财既为好事，也属必要，以免公众及议员对政府财政产生不切实际的期望，提出更多难以应付的“民粹”要求，到时候不单会加剧政争，更削弱政府财政根基的稳定性。

建屋大计是其中一项重要的新增开支，其他如全民退休保障，正在谘询的自愿医保计划都如箭在弦，极可能须要政府注资甚或增加经常开支应付。再加上梁特首上任后大手笔提高老人福利包括长者生活津贴，单是这项支出，未来几年间就将逐步从90亿元增至150亿元，并会随着人口老化持续膨胀。倘若把这些开支及潜在开支算在一起，往后几年“年年有余”固然不易轻松达到，中长期财政压力更是非同小可。因此，政府的量入为出审慎理财原则不仅不能偏废，甚至有必要进一步加强，以免结构性财赤更早出现及益加严重。

一旦结构性财赤临门，现时本港约7,000亿元的财政储备能支持多久是个大疑问。而当储备水平快速下降时，政府应对经济波动横逆的能力将大大削弱，香港可能再次成为金融大鳄的狙击对象，冲击联汇制度之余，更重创经济。届时香港不免要向外界包括中央政府求助，并须接受严苛的援助条件，经济、财政独立性势将荡然无存，连最后的讨价还价本钱也被迫拱手相让。

财政、经济自主独立，毋须中央政府特别照顾支援，是“一国两制”得以延续的基础。一旦经济发展得仰赖北京扶持，那所谓特区只会比内地城市还不如，遭其他省城官员及民众瞧不起。

显见，保持本身经济、财政实力及独立，避免过分倚赖中央政府关照，是巩固“一国两制”，保护港澳特色的关键，比高喊什么激情口号管用得多。(A02)

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