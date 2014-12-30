港报社评：扶助农业发展，释出农地建屋--文汇报12月30日

食物及卫生局昨日发表“新农业政策：本港农业的可持续发展”谘询文件，建议包括探讨设立农业园的可行性，考虑成立“农业持续发展基金”，加强现时对农民提供的支援及推动与农业相关的其他辅助活动来“扶本地农业一把”。

本港农业历史悠久，但多年来出现萎缩情况，主要原因并非是市民对于本地农产品的需求减低，而是由于在高度城市化及以服务业为主的经济体制下，本港的农业面对愈来愈大的挑战，但当局却一直未有相应的农业政策作出支持，导致本港农产品的市场份额一缩再缩。然而，随着市民对于食品安全问题愈益关注，本地农产品向以安全及高质素见称，也愈加受到消费者青睐，扶助本地农业可为市民提供更多安全的农产品。同时，农业发展可以创造就业机会，保护乡郊景观，保育自然资源，为社会带来的效益将不只农产品供应一项。

梁特首在上一份施政报告中特意提及“检讨现行的农业政策”，指出“渔农业只要朝高技术、多元和可持续方向发展，应该大有可为”，点出了香港农业必须走高技术、可持续发展的方向。香港农业用地有限，发展农业绝不能西瓜芝麻一把抓，应该集中资源发展最具效益的农产品。当局建议设立农业园作为生产基地，试用新的耕种方法，并推广应用先进科技作农业用途，有助推动本地农场采用现代化和多元化的生产方法。成立“农业持续发展基金”，更可为本小力弱的农户提供财政上的支援，从而提升本港农业竞争力，打造更多本地品牌。

当局建议兴建大规模的农业园，不但可为农户提供一个农业发展基地，更可以将零散的农地整合起来，令到农地使用更有效率。届时农户既可在设备齐全的农业园内发展农业，当局亦可释出大量农地，作为未来拓地建屋之用。过去新界东北发展计划其中一个争拗点，就是当地农户的“复耕”问题，现时有了农业园为农户提供“复耕”农地，有关的障碍将不复存在，有助加快推动东北发展计划，为香港开拓大量土地，协助市民置业安居。(A04)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘