港报社评：农业园所为何事，政府应交代清楚--明报12月30日

政府拟斥资购买农地辟作农业园，租给农户耕作，另外拟成立农业持续发展基金，鼓励业界投资高增值农产品。从谘询文件所见，农业园既非为复兴农业，也无生产蔬菜达至一定数量以减少对外倚赖的目标，又不肯承认此乃为发展新界东北受影响农户复耕之用；只有政府交代清楚，社会才可以判断是否物有所值和符合社会最大利益。

若市场有需要，就会有人供应农地耕作，若市场无需求，即使政府大举收购农地出租供耕作，也会乏人问津，现在大量农地荒废，证明务农难以存活，则购农地只会浪费公帑。至于近年本港不少人向往务农生活，每逢假日闲暇到新界一些农庄耕作，满足兴趣之余，可享收成自娱之乐；这类业余农民，理应由拥有农地的人经营农庄，按市场规律运作，租地给他们自娱优闲一番。设若新农业政策以业余农民为目标，政策就会严重偏差，浪费公帑。

政府计划收购70至80公顷私人农地，辟作农业园，以目前最高级别的农地每平方尺收购价超过800元计算，约需60亿元，平整土地和建设供水、筑路等设施，亦要耗用公帑。以现在的政治氛围，政府放租农地后收到的租金，不可能收回成本；另外，农业园土地若充分耕作，生活蔬菜产值约增加2亿元。即是从成本效益角度审视农业园，回报甚低，不过，连同成立持续发展基金扶助农业，公帑开支却很可观。

新农业政策若落实，政府在收购土地时，必须按农地的原有价值交易，不应受地方势力苛索，避免制造不公平而引起其他市民更多不满。另外，政府对农业园的构思，谘询文件还提到推动发展休闲农场及教育活动，研议就休闲农场内餐饮及留宿等问题，并非一般认知的耕作那么简单，而是近乎“民宿”了，这样的话，或会吸引一些所谓非牟利团体觑觎，则所谓农业园会否变质，成为另类“地产”项目，都是值得注意的问题。

在高度都市化的香港，政府大张旗鼓搞新农业政策，不少市民本就难以理解，政府还把事态弄得模糊不清，则这样的政策构思，应该循什么方向思考和抉择，对于市民而言是考验也是挑战。(A04)

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