港报社评：农业园收地，要防新火头--星岛日报12月30日

政府提出新农业政策的构思，回应市民对港产优质蔬果需求及务农兴趣渐增，并且安置受新市镇发展收地影响的农户，让他们可以选择迁往农业设施比较优良的地区继续耕作。有关计画可以一试，先决条件是要妥善解决征收更多土地来发展农业园的问题，困难不容低估。

农作物产值在三年前止跌回升，得力于港人环境保育和食物健康意识大幅提高，以前有主妇愿意“贵少少”买新界菜，现在有中产消费者愿意“贵少少”买有机蔬果，为本地农业的经济效益和持续发展提供了出路。

保育意识不但增加了做“假日农夫”消闲的中产人士，更加催生了一些以务农为职志的青年。部分青年租地耕作，有政治论述和组织力量支撑，以回归田园来抗衡社会高度发展。

政府收地发展，以往农户求之不得，争议只在补偿多少。现在这些组织则以身体力行其保育论述，结合小部分不愿意离开祖居的农民，加上一批新来租户，形成非常大的阻力，早前有菜园村，现在有新界东北发展，都发展成政治风波。

政府构思在新界发展潜力低的地区，找7、80公顷农地，辟为5、6个农业园，提供农业基建配套，有一举数得的考虑，可以进行农科学产研结合，提升生产力，回应市场需求，及示范农复耕，同时可以接收因政府收地发展而失去耕地的人士在园内复耕。

从整体社会效益来看，就算花上数10亿港元征地辟作农业园，只要能够成功把农民从发展潜力高的地方迁移至发展潜力低的地方，释放出来可供发展的土地，收益何止数十亿？

计画能否成功，除了看一些“不迁不拆”的农户和组织肯不肯改变主意，还要看政府征地辟作农业园的工夫是否做得妥善。政府初步考虑根据《收回土地条例》作出补偿，不过，不少农地拥有人觉得这是远低于市场水平，政府硬来就可能要面对司法覆核。议订一个双方认为合理和公平的补偿机制，并不容易，如果处理不善，恐怕收地发展新市镇火头未熄，收地发展农业园又变成新的火头。(A04)

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