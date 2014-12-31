港报社评：人民币明贬实升，港人早作准备--经济日报12月31日

人民币兑美元汇价今年累贬逾2%，是五年来首见全年贬值，惟人币似贬非贬，因兑其他非美元货币仍升值。此势料在明年持续，港人投资人币尤其定存，要有赚息蚀价的心理准备。

港人对人币贬值有切身感受，皆因港元和美元挂钩，在美元强势下，令人币看似贬值，但在国际市场上，人币却是持续升值的强势货币。今年人币兑一篮子货币已升值逾2%，除兑美元贬值外，兑其他非美元货币却普遍升值，如兑欧元和日圆便累升近一成，在港人投资人币损手的同时，不少国际投资者投资人币却有不俗回报。

今年人币兑美元贬值、对非美元货币升值的格局，明年料将持续。因中央的汇率政策思路，是要人币汇价不导致经济压力加剧，既不会让人币随美元大升，但亦不至于主动参加货币战斗贬。

一方面，人币兑美元明年难升。正如本栏曾指，美元独强为全球经济添烦添乱，若人币兑美元续升，势将强上加强，成全球最强势货币，必然大幅削弱中国的出口竞争力，徒添经济下行重压。中央明年经济政策基调是稳中求进，在稳字当头下，人币兑美元汇价势续贬。

另一方面，人币兑非美元货币明年难贬。此因美元在全球独强，无论欧元、日圆，以至其他新兴国货币都呈弱势，甚至斗贬值图撑本国经济，惟中央应无意参与货币战。因中央图维持人币兑非美元货币的相对强势，以保国际对人币的信心，避免人币急贬触发信心危机，如其他新兴国般可能贬出祸来，导致热钱急撤引爆经济金融危机。

此外，亦因中央仍力推人币国际化，要保住国际投资者对人币的信心，愿继续持有人币作投资，以至吸引部分国家将人币列入外汇储备，人币兑非美元货币仍须保持相对强势，保国际投资者以至各国央行对人币的信心，才有利人币国际化进程。

故持有人币作投资，尤其是持有人币定存或国债的港人，明年恐难再如过去般汇率、息率两边赚，更可能是赚息却蚀价。惟从中央角度而言，人币只是兑美元稍贬值，兑一篮子货币则温和升值的取向仍是国策所需。(A08)

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