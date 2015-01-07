港报财经评论：2015年十大黑天鹅--信报1月7日

2015年十大黑天鹅/习广思

周一晚纽约期油重挫5%，是自2009年以来首次跌破每桶50美元。去年底有对冲基金博油价见底，谁知一踏入2015年便迎来新跌浪，能源类股份急跌，拖累标普500指数下跌1.8%，跌幅是自10月以来最大，成交量是圣诞节后首次突破一年平均值，跌市遇着大成交一向不是好事，看来今年股市难以风平浪静。高盛指出，股市投资者看涨指标已经见顶，标普500指数可能会在未来6星期下跌3%。以去年美股升幅，跌3%“湿湿碎”，这类预测通常参考性不大，要留意的是今次风眼核心在希腊，雅典股市再跌超过5%，反映资金正在逃离希腊股市，恐怕短期快将有当地银行挤提的消息，一如两年前所发生的事。

历史正在重演，两年前危机酝酿初期，市场对之不以为然，到市场看到恐慌情绪蔓延，政府才出手防止灾难发生，最后欧洲当局软硬兼施，最终影响选民离弃激进左翼联盟。去年第四季，苏格兰公投脱英，英国政府原先也不以为然，到后期市场开始恐慌，英国政府才急急出手开动宣传机器，挽救当时的英镑危机。希腊脱欧随时是2015年的“黑天鹅”，当然亦可称之为“灰天鹅”，因为事件非全然突发性毫无先兆，至少有一整个月时间作准备。2015年股市也许相当波动，丹麦盛宝银行（Saxobank）近日发表报告，预计股市波动性更大，并且有必要考虑一些有别于常规预测的意外情况，万一出现那样的“黑天鹅”，投资世界可能会翻天覆地。

1.俄罗斯时隔17年再违约，去年卢布对美元汇率重挫将近40%。盛宝银行认为，俄罗斯经济正在酝酿一场完美风暴，未来可能违约的不是俄罗斯的国有企业，就是俄罗斯政府。2.冰岛Bardarbunga火山爆发，该活火山在2014年8月23日曾小规模喷发，由于喷发位置在冰盖以下150至500米处，因此暂无火山灰或烟雾涌出。然而，一旦大爆发，其释放的有毒二氧化硫可能覆盖全欧洲上空，气体总量将超过整个欧洲的工业排放量。3.日本通胀率升至5%。盛宝银行认为，日本央行对货币宽松已经“上瘾”。近两年安倍晋三政府推行的超级宽松未能如期提振经济，预计日本央行今后会购买约60%的国债，同时还有股票等资产，这将推升资产价格，日圆兑其他主要货币下跌也会提高日本进口价格，推动未来几个季度通胀上升。(B02)

.............................................................

趁低持有日圆/苏子

近日日圆的走势有明显转强的迹象，原因与环球股市及油价双双下跌，触发避险资金追捧具备避险功能的日圆有关，因此，即使美元整体走势仍然处于强劲势头里运行，但昨天美元兑日圆仍可跌破20天平均线支持及上月30日的118.84日圆低位支持；不过，幸而破位后未见出现更大的抛售压力，更已自上述低位显着回升至119.30日圆水平以上，这反映市场上仍有大量投资者采取趁低买入美元兑日圆的策略。

因此，若美元兑日圆能以锤头利好形态升回20天平均线以上，届时投资者便不宜再贸然逆势入市，反而更应该采取顺势买入策略，博汇价会“追落后”，向上突破去年的121.85日圆高位阻力，再创新高。不过，由于市场目前已累积庞大美元兑日圆长仓，倘若美元兑日圆的反弹一直受制于20天平均线阻力，最后收市见明显在119日圆关口以下，配合届时欧美股市及油价均见低收，那便要提防避险资金或会迫使美元兑日圆在市场一片看好声中进一步下破50天平均线支持，从而令到大量平仓沽盘入市，使汇价朝着去年10月中旬开始升浪的38.2%调整目标迈进。

留意此目标与去年12月16日的115.55日圆低位相若，亦与115日圆心理关口十分接近，故理论上汇价跌至此目标附近应不难获得足够的承接力。倘若意外地跌破收市，将意味着环球经济情况可能真的出现问题，因此，令大量避险资金追捧日圆，结果使美元兑日圆得以出现逆转性的回落；若出现此情况，便不宜趁低买入了。欧罗兑美元再次失守1.19美元关口，暂时最低曾见1.1881美元水平。目前市场正注视汇价会否顺利跌破2010年6月的1.1874美元低位支持收市。由于欧罗兑美元的价位走势与市场的浓烈看淡情绪十分配合，加上美元兑日圆下跌的同时，欧罗兑美元始终乏力向上补回上周五的1.20美元收市裂口，故相信汇价稍后顺利跌破上述的1.1874美元低位支持的机会极高。一旦失守，预料会考验2004年4月的1.1758美元低位。(B14)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘