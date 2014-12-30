港报财经评论：自贸京津冀股，明年收集佳选--经济日报12月30日

自贸京津冀股，明年收集佳选/林瑞芬

正如上周估，年底恒指试扑二万四，国指再试万二。恒指昨升1.8%至23,773，国指更大升4%至12,019，大市成交额804亿港元。中资金融股乃推手，新华保险 、国寿 、太保 及平保 涨7%至12%不等。人行上周公布通知，定于2015年起对存款统计口径进行调整，将部分原在同业往来项下统计的存款纳入各项存款范围。上述存款应计入存款准备金交存范围，适用的存款准备金率暂定为零。这是一种变相的宽松，接近降准。这对上周展望，内银股2015年必走估值修复路之信心更强。展望2015年中资股的机遇，还有一个明确方向，就是国家长期战略推进下，必然有受惠股份。其中，参与自贸区发展股份以及一带一路发展股份，企业利润受惠将不是一、两季那么简单。不过，由于近月股价的升幅也惊人，买卖策略上就宜候低收集，而非一味高追。

最新据全国人大常委会授权国务院调整自贸扩展区的法律规定，意味批准在广东、天津、福建新设自贸区，扩大上海自贸区范围。天津、福建、广东自贸区分别约为上海自贸区的9倍、20倍、30倍，预期基建投资带动的效应较大。据资料显示，天津自贸区重点是制造业和商业物流，天津一向为传统制造业城市，未来比较适合拓展现代化高端制造业。根据国家给天津定位，它是一个综合改革实验区，这个综合改革实验区包括的范围是整个滨海新区，如此将吸引更多工业企业集聚在滨海新区，而工业企业会消耗能源，在讲求环保下，将对区内天然气有长远需求，港股的滨海投资 可望受惠。截至2014年6月止半年度，集团营业额上升27.3%至12.62亿港元；股东应占溢利上升9.1%至8,279万港元。

北望上海自贸区扩容，张江高科、浦东金桥等是中期受惠股。而受天津自贸区发展的预期，则有天津港能受惠。今年下半年母公司和秦皇岛港成立的合资公司负责开展天津及河北区域内港口专案的投资开发，可能开发港口物流及无水港等专案。(B07)

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放水停不了，国指高处未算高/余少文

中国人民银行明年大开水喉，刺激国企指数在2014年结束前升越12,000点，由于中国不间断放水，目的是令经济稳增长，有助国指高处未算高。中国内地股市在圣诞档期坐火箭，可惜昨日先高后低，最后沪微升深微跌，相反国企指数裂口高开，升越12,000点，一度高见12,115点，全日升461点或4%，收报12,019点，成交额283亿港元，只有近66%主板H股随大市上升；而红筹指数升73点或1.7%，收报4,346点，成交额48亿港元。虽然大市走高，总觉得成交额弱了一点，但成交偏少也是年尾股市的特色，同时见到资金仍集中追捧重磅股，尤其是金融股。而金融股走高则是中国内地媒体“无惧”地泄露机密，在周末假期披露中国人民银行下发《关于存款口径调整后存款准备金政策和利率管理政策有关事项通知》的文件，并且有相为证，确认央行会在2015年开始大开水喉，跟过去只引用消息人士来报导不同，似乎是中国默许。

文件主要有三个内容，一是提及央行2015年对存款口径进行调整，把部分原来列在“同业往来”项目下的存款，调整为“各项存款”，新纳入各项存款的主要有存款类金融机构吸收的证券类及交易结算类存款、银行业非存款类存放等；二是上述存款需要缴纳存款准备金，目前则为零；三是上述存款利率不变，仍按市场原则定价。两周前曾指出，中国内地可能撤销贷存比率，但在撤销前会先放宽该比率的分母计算方式，即变相提高放贷空间，故上文提及的文件或是相关政策出台前的过渡措施。

实际上，75%的贷存比率是内银股的“紧箍咒”，根据第三季业绩透露，10家内银H股中，有7家贷存比率超过70%，招商银行 、交通银行 、中信银行 和光大银行 等贷存比率亦逼近75%水平，如非早前曾修订计算口径，部分已升超标。文件提及改变存款定义，即变相增加贷存比率的分母，换言之，银行会有更大的放贷空间，从而提高利息收入。实际上，中国内地银行新增存款在下半年明显下降，也制约银行的放贷能力。(B05)

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