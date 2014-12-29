台湾汇市：台币早盘实质交投续狭幅波动，暂随亚币横向整理

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透台北12月29日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投横向整理。交易员表示，早盘台币随主要亚币持在既有区间狭幅波动，交投淡静、暂看不出明显方向，实质交易料续在31.700附近震荡盘整。
汇银人士指出，盘初出口商交投并不热络，料在31.750上方才会转趋积极，进口商则偏向观望，至于部分外资稍有偏向买汇，但量能不大尚看不出明确方向，今日台币实质交易区间暂看在31.700-31.780。
〞今天比较没有月底的感觉，可能是年底放假关系，交投清淡。〞一位民营银行交易员说。
当地时间10:01，台北外汇成交量为1.12亿美元，上周五同时段成交量为1.64亿美元，盘初交投略偏淡静。台股 上涨约0.96%，暂报9,306.88点。
台币早盘交易区间落在31.692-31.750；今日台币实质交投区间暂看在31.700-31.780。上交易日主要区间在31.705-31.729。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期换汇点折价幅度大致持平上日尾盘；一个月远汇报价 暂报31.712/727左右，上日纽约盘收在31.682。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.700-31.780
最新相关报导链接：
--《全球汇市》美元坚挺，希腊议会投票临近令欧元承压
--全球外汇市场一周综述：美元风光无限，卢布绝地反击
--《焦点》俄罗斯官员预计2015年经济萎缩4%，通胀率达到两位数
--中国经济：明年经济将稳中缓降，GDP增速料放缓至约7%--国家信息中心 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。