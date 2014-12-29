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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 10:15 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投续狭幅波动，暂随亚币横向整理

路透台北12月29日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投横向整理。交易员表示，早盘台币随主要亚币持在既有区间狭幅波动，交投淡静、暂看不出明显方向，实质交易料续在31.700附近震荡盘整。

汇银人士指出，盘初出口商交投并不热络，料在31.750上方才会转趋积极，进口商则偏向观望，至于部分外资稍有偏向买汇，但量能不大尚看不出明确方向，今日台币实质交易区间暂看在31.700-31.780。

〞今天比较没有月底的感觉，可能是年底放假关系，交投清淡。〞一位民营银行交易员说。

当地时间10:01，台北外汇成交量为1.12亿美元，上周五同时段成交量为1.64亿美元，盘初交投略偏淡静。台股 上涨约0.96%，暂报9,306.88点。

台币早盘交易区间落在31.692-31.750；今日台币实质交投区间暂看在31.700-31.780。上交易日主要区间在31.705-31.729。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期换汇点折价幅度大致持平上日尾盘；一个月远汇报价 暂报31.712/727左右，上日纽约盘收在31.682。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.700-31.780

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