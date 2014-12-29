台湾汇市：台币早盘实质交投续狭幅波动，暂随亚币横向整理

路透台北12月29日 - 台币兑美元 周一早盘实质交投横向整理。交易员表示，早盘台币随主要亚币持在既有区间狭幅波动，交投淡静、暂看不出明显方向，实质交易料续在31.700附近震荡盘整。

汇银人士指出，盘初出口商交投并不热络，料在31.750上方才会转趋积极，进口商则偏向观望，至于部分外资稍有偏向买汇，但量能不大尚看不出明确方向，今日台币实质交易区间暂看在31.700-31.780。