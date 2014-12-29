重发-日本股市：尾随美股上涨，大型股走高

(重发以删除多余代码) 路透东京12月29日 - 日本股市周一上涨，因美股持续走高，提振风 险偏高资产的胃纳，同时支撑投资人对于2015年股市前景的信心。 0130 GMT，日经指数 上涨0.4%至17,892.82点。 上周美国股市交易时间虽因耶诞节假期缩短，但道琼工业指数 及标准普尔500指数 均大涨至新高水准。近期涨势起因于经济数据 亮丽，这些数据提振了美国经济持续成长的预期。 这对于日本企业而言可谓一大佳音；许多日本企业对美出口比重甚高 。加上日本经济财政大臣甘利明提出4月过后调降公司税率至少2.5个百分 点，企业获利可望在2015年上扬，协助市场摆脱日本财政欠佳及内需疲软 等疑虑。 Parry International Trading董事总经理Gavin Parry表示，“日本 企业将成为下个引爆点，2015年获利将会有极佳表现。” 清淡市况中，投资人买进大型股，日本迅销(Fast Retailing)<9983. T>上涨0.9%，对日经指数的点数涨幅贡献度超过四分之一。 软银 上涨0.4%，KDDI Corp 上涨0.3%。 东证股价指数 上涨0.2%至1,430.02点，JPX-日经400指数<.JP XNK400>上涨0.1%至12,977.65点。(完)