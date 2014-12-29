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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 10:17 BJT

台湾债市：各期指标债暂未成交，临近年底市场观望气氛浓厚

路透台北12月29日 - 台湾指标公债周一交投依旧呈现冻结状态，开盘一小时暂未见成交。临近年底，交易商缺乏进场动机，多以退场观望为主。

交易商表示，美债没有变化，且台债殖利率多已回到年初水准，交易商光靠养券即能达成预算目标，因此没有作价的需要。

预估指标公债今日主要交投区间：

* 10年公债103/13 ：1.595-1.605%

* 五年公债103/15 ：1.09-1.10%

本地时间10:10时的最新报价：

* 五年公债103/15期尚未成交。

* 10年公债103/13期尚未成交。

以下为最新相关报导连结：

--台湾债市：松绑国际债券交易规范，明年积极推动次级市场--柜买中心

--希腊政经：第三轮总统提名投票至关重要，将决定是否提前大选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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