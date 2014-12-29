台湾债市：各期指标债暂未成交，临近年底市场观望气氛浓厚

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透台北12月29日 - 台湾指标公债周一交投依旧呈现冻结状态，开盘一小时暂未见成交。临近年底，交易商缺乏进场动机，多以退场观望为主。
交易商表示，美债没有变化，且台债殖利率多已回到年初水准，交易商光靠养券即能达成预算目标，因此没有作价的需要。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债103/13 ：1.595-1.605%
* 五年公债103/15 ：1.09-1.10%
本地时间10:10时的最新报价：
* 五年公债103/15期尚未成交。
* 10年公债103/13期尚未成交。
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--希腊政经：第三轮总统提名投票至关重要，将决定是否提前大选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。