版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 10:28 BJT

韩国汇市：韩元早盘持平，投资者在年底前结清头寸

路透首尔12月29日 - 韩元 周一近乎持平，早盘时段陷入窄幅
交投，出口商结算需求抵消了美元的整体走强。
    
    “市场人士在年底前结清头寸，不会在市场上活跃建仓，”Daishin 
Economic Research Institute外汇策略师Hong Seok-chan称。
    
    0145GMT，韩元兑美元 报1,099.0，上周五收在1,098.7。
    
    三年期韩国公债3月期约 跌1个基点至108.03。
    
                                0145 GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元             1,099.0       1,098.7
    日圆/韩元      9.1109/172        9.1256
    韩国公债期货 *         108.03        108.04
    韩国综合股价指数    1,940.41      1,948.16
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    拉美货币报导         南非兰特报导          [ZAR/
CN]
    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
X=
    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
X=

 (编译 洪曦; 审校 王兴亚)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐