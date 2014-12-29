韩国汇市：韩元早盘持平，投资者在年底前结清头寸

路透首尔12月29日 - 韩元 周一近乎持平，早盘时段陷入窄幅 交投，出口商结算需求抵消了美元的整体走强。 “市场人士在年底前结清头寸，不会在市场上活跃建仓，”Daishin Economic Research Institute外汇策略师Hong Seok-chan称。 0145GMT，韩元兑美元 报1,099.0，上周五收在1,098.7。 三年期韩国公债3月期约 跌1个基点至108.03。 0145 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,099.0 1,098.7 日圆/韩元 9.1109/172 9.1256 韩国公债期货 * 108.03 108.04 韩国综合股价指数 1,940.41 1,948.16 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 洪曦; 审校 王兴亚)