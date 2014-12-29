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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 10:31 BJT

韩国股市：受除息影响早盘下跌，交投清淡

路透首尔12月29日 - 韩国股市周一早盘下跌，受除息的影响，年末
假期期间整体市场活动清淡。
    
    0145GMT，韩股综合股价指数 下跌0.4%，至1,940.41点。
    
    韩国交易所(Korea Exchange/KRX)估计，除息造成整体综合股价指数
的跌幅为1.08%。
    
    由此跌幅来看，意味着指数实际上是持平。
    
    三星SDS 逆势大涨4.2%，此前KRX表示该公司将自明年3
月起成为KOPSI 200指数 成分股。
    
    航空股亦有明显涨势，因油价长期下跌令市场进一步预期燃料成本下
滑。大韩航空 上涨2.5%。(完)
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