韩国股市：受除息影响早盘下跌，交投清淡

路透首尔12月29日 - 韩国股市周一早盘下跌，受除息的影响，年末 假期期间整体市场活动清淡。 0145GMT，韩股综合股价指数 下跌0.4%，至1,940.41点。 韩国交易所(Korea Exchange/KRX)估计，除息造成整体综合股价指数 的跌幅为1.08%。 由此跌幅来看，意味着指数实际上是持平。 三星SDS 逆势大涨4.2%，此前KRX表示该公司将自明年3 月起成为KOPSI 200指数 成分股。 航空股亦有明显涨势，因油价长期下跌令市场进一步预期燃料成本下 滑。大韩航空 上涨2.5%。(完)