韩国股市：受除息影响早盘下跌，交投清淡

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
路透首尔12月29日 - 韩国股市周一早盘下跌，受除息的影响，年末 假期期间整体市场活动清淡。 0145GMT，韩股综合股价指数 下跌0.4%，至1,940.41点。 韩国交易所(Korea Exchange/KRX)估计，除息造成整体综合股价指数 的跌幅为1.08%。 由此跌幅来看，意味着指数实际上是持平。 三星SDS 逆势大涨4.2%，此前KRX表示该公司将自明年3 月起成为KOPSI 200指数 成分股。 航空股亦有明显涨势，因油价长期下跌令市场进一步预期燃料成本下 滑。大韩航空 上涨2.5%。(完)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。