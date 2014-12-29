澳新汇市：澳元和新西兰元兑美元受抑，澳元兑新西兰元守在低位

台湾汇市：台币盘初游走平盘附近，观望法国总统大选首轮投票结果
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
今年澳元兑美元已下跌约9%，受全球大宗商品价格下跌与国内经济成长欠佳拖累。
澳洲最大宗出口品铁矿石价格今年已大跌50%，且矿业投资大幅减少。
新西兰元亦受大宗商品跌价波及，尤其是乳品，迹象显示国内成长已达高峰。
新西兰元 承压，报0.7756美元，距离上周低点0.7694不远。短线支撑在0.7700，过去两周皆力守此一价位。新西兰元本月稍早曾触及两年半低位0.7609，如果跌破，将测试0.7500的关键水平。
新西兰元今年下跌将近6%，但表现仍优于澳元，因两国利率展望迥异。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜/陈宗琦；审校 张涛/张明钧)
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。
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路透悉尼4月20日 - 周四公布的一项调查结果显示，澳洲企业对于未来12个月前景更具信心，投资计画创下2011年以来最高，同时增聘人手的意愿也上升。