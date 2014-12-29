台湾债市：RP利率持稳，投信大进大出但对资金调度影响不大

路透台北12月29日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一持稳。资调人士表示，今日投信大进大出，但对资金调度影响不大。到期也以既有利率续做，资金状况不若想像中紧俏。

交易商表示，今日投信资金在早盘偏紧，但本地时间10:00过后，有寿险申购基金，又让投信资金回流。目前包括法人、投信以及银行都陆续将资金落点跨到明年，且利率并未调升。

〞投信没怎么为难，还是可以用这个月的利率跨年。〞一位证券商交易员说。

另一票券商交易员则称，由于先前控管不让客户落在年底最后三天，因此今日交易相当平稳。

今日附买回市场利率大致平稳。公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%；公司债RP成交0.63-0.66%。

大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率大致也都不变。今日利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交约在0.50-0.55%，跨月成交偏多在0.56-0.61%。

今日有三商美邦人寿公司债交割，金额50亿台币。还本的有兆丰商银7亿台币及土银50亿台币。