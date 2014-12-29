《中国金融债发行日程表》--12月29日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) ============================================================================= 成都农村 *60 10 *5.80% 二级资本债 12/25-12/29 商业银行 (第五年末附有条件发行人赎回权) *进出口行 55.1 3 3.9181% 固息增发债 12/26-2015/1/7 60 7 4.0886% 固息增发债 12/26-2015/1/7 *兴业银行 150 3 推迟发行 固息金融债 -- 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次 发行日程 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》 已发行债券 《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2014年已发行金融债一览表》 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)