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亚洲 | 2014年 12月 29日 星期一 14:41 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月29日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模          期限       票面利率      债券类型     发行时间
            (亿元人民币)      (年)
 =============================================================================
 成都农村       *60          10           *5.80%      二级资本债  12/25-12/29
 商业银行               (第五年末附有条件发行人赎回权)
*进出口行        55.1         3           3.9181%     固息增发债  12/26-2015/1/7
                 60           7           4.0886%     固息增发债  12/26-2015/1/7
*兴业银行        150          3           推迟发行    固息金融债      --
   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次    
  发行日程                  
  《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
  《中国企业债发行日程表》《中国短期融资券及中期票据发行日程表》

  已发行债券                
  《中国2014年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
  《中国2014年已发行金融债一览表》

 (整理 丁淑琴； 审校 吴芳)
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