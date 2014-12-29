全球金属：日本与铝厂商的第一季合约谈判将持续至1月，买家拒付高升水

路透东京12月26日 - 五名消息人士周五表示，日本买家与全球铝矿商之间的季度价格谈判或将持续至1月份，因买家拒绝为1-3月船货支付较高升水。

买卖双方在新季度前夕仍不能达成协议的情况很不寻常，但知情人士称，厂商要价与买家出价之间仍存在差距。

日本是亚洲最大的铝进口国，日本每季度达成的原铝合约，即日本同意支付的原铝较伦敦金属交易所(LME)的现货升水，为亚洲地区的价格奠定基调。

日本买家的10-12月铝合约，多数较LME现货每吨升水420美元，创最高升水纪录，较前一季上涨3-5%。今年Major Japan Port (MJP)铝升水已上涨了64%。

知情人士称，本月稍早，三大铝厂商要求日本买家为1-3月交割的船货支付每吨435-440美元的升水，创历史最高纪录，较之前季度上涨4.8%。理由是需求稳健和炼厂关停导致供应趋紧，进而推动美国现货升水上涨。

五名买家消息人士表示，到周五时，一家生产商已将升水要求降至430美元，另有一家降至425美元。

“但我们仍不能妥协，因为这里的现货升水较低，且日本各港口已经增加了库存。在亚洲其他地区需求疲弱的情况下，供应商纷纷把铝运到了日本。”驻东京的某终端用户消息人士表示。

“谈判持续到1月底也没关系，”一名买家消息人士称。

但另外两名买家知情人士称，他们已接近在425美元左右达成协议；另一名贸易公司的知情人士表示，他听说有的买家已在425美元达成协议。