台湾股市：盘中上扬，电脑和记忆体芯片制造商领涨

路透台北12月29日 - 台湾股市周一盘中上涨0.89%，记忆体芯片厂商 和电脑制造商领涨。 0237GMT，加权股价指数 上升81.96点至9,300.03点，基本与 区域周边股市走势一致。之前台股周六收平盘。 电子类指数 上扬1.16%，华亚科技 和南亚科技<2408 .TW>分别劲扬4.79%和6.45%，扶助整体半导体类指数 涨1.71%。 电脑生产商股价也升高，华硕电脑 涨2.38%，和硕联合<493 8.TW>升1.39%。 但太阳能类股挫跌，昇阳光电科技 和新日光能源科技<3576 .TW>分别跌2.09%和2.41%。 台湾金融监督管理委员会官员周一表示，该会正研议将台股涨跌幅限 制自7%扩大至10%，希望明年下半年有机会上路。但官员亦强调，相关措 施均在研议中，时程尚未完全确定，也需视市场反应而定。(完)